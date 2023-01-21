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  4. Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

21.01.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem taraftarın 'Göğüslerini aç' sloganına maruz kalan ünlü spiker Diletta Loetta, sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Bir süredir ünlü futbolcu Loris Karius ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Dietta Leotta, Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla ilgi odağı oldu.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Dostlarıyla yemeğe çıkan Leotta, kahve tonlarında bir elbise tercih etti. Hem bacak hem sırt dekoltesi veren yıldızın paylaşımına 24 saat dolmadan 400 bine yakın beğeni geldi.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Geçmişte Türk oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, gönlünü Alman futbolcu Loris Karius'a kaptırdı. Loris Karius'un Diletta Leotta için sevgilisi terk ettiği iddiası magazin ve spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Yılbaşına birlikte giren ikili, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Roma'da hukuk eğitimi alan Diletta Leotta, 2015 yılında mezun oldu.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Güzelliği ve spora olan ilgisi nedeniyle kendisini bir anda kameralar önünde bulan Diletta Leotta, İtalya'nın önde gelen medya kuruluşlarında görev aldı.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunan Leotta'nın Instagram'da 8 buçuk milyon takipçisi mevcut.

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti


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Diletta Leotta dekolte

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