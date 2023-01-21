Göğüsleriyle gündem olan Diletta Leotta kalçasına inen dekoltesiyle nefes kesti

Bir süredir ünlü futbolcu Loris Karius ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Dietta Leotta, Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla ilgi odağı oldu.

Dostlarıyla yemeğe çıkan Leotta, kahve tonlarında bir elbise tercih etti. Hem bacak hem sırt dekoltesi veren yıldızın paylaşımına 24 saat dolmadan 400 bine yakın beğeni geldi.

Geçmişte Türk oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, gönlünü Alman futbolcu Loris Karius'a kaptırdı. Loris Karius'un Diletta Leotta için sevgilisi terk ettiği iddiası magazin ve spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yılbaşına birlikte giren ikili, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Roma'da hukuk eğitimi alan Diletta Leotta, 2015 yılında mezun oldu.

Güzelliği ve spora olan ilgisi nedeniyle kendisini bir anda kameralar önünde bulan Diletta Leotta, İtalya'nın önde gelen medya kuruluşlarında görev aldı.

Dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunan Leotta'nın Instagram'da 8 buçuk milyon takipçisi mevcut.



