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Gonca Vuslateri'nin havuz pozlarına beğeni yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 01:39 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri havuza girerek serinledi. Vuslateri havuz başında çekilen mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Gonca Vuslateri'nin havuz pozlarına beğeni yağdı!

Koronavirüs salgını döneminde evinden dışarıya adım atmayan Gonca Vuslateri, henüz tatile çıkamadı. Vuslateri, Metin Uca ile yaptığı canlı yayınlarla da büyük beğeni toplayor.

Ünlü oyuncu, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte havuza girerek serinlemeye çalıştı. Vuslateri, usta oyuncu Oya Başar ile birlikte havuz başında güneşlendi. Birlikte çekilen fotoğrafı ise "Çiçeğimle güneşlenme keyfi" notuyla paylaştı.

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Havuzun ve güneşin keyfini çıkaran Gonca Vuslateri, o kareleri de Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
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Başarılı oyuncunun pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.

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