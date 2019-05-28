Gonca Vuslateri: Özgür Mumcu'yu kuzenim gibi görüyorum

Sadece tv100 kamerasına yansıyan görüntülerde ünlü oyuncunun Mumcu ile el ele yürümesi ve aynı apartmana girmesi dikkat çekmişti.

Yeni bir aşka yelken açtığı düşünülen Vuslateri’den şok bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu tv100’ün ilgiyle izlenen magazin programı “Duymadık Demeyin”in sunucusu Seren Serengil’e konuştu. Vuslateri’nin, el ele görüntülediği Mumcu için “Onu kuzenim gibi görüyorum” demesi şaşkınlık yarattı. Serengil, ünlü oyuncunun bu sözlerini yayında anlattı.

Çok şaşıran Serengil’in partneri Cengiz Semercioğlu ise “Nasıl yani” diyerek Vuslateri’nin sözlerine inanamadığını belirtti. Bunun üzerine Serengil “Yani Gonca Özgür’ü akrabası gibi seviyormuş” yanıtını verdi.



