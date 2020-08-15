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Gonca Vuslateri zehirlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve besin zehirlenmesi yaşadığını ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Gonca Vuslateri zehirlendi!

Karantina dönemini son derece verimli bir şekilde geçiren ve Sezen Aksu’nun kendisine verdiği şarkı ile hazırladığı singleı görücüye çıkaran Gonca Vuslateri’ne nazar değdi.

Normalleşme süreciyle birlikte yoğun bir tempo içerisine giren ve bazı tatil beldelerinde sahneye çıkarak şarkılar söyleyen Vuslateri, hesabından yaptığı son paylaşımla besin zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

Hastane odasında çekilmiş bir karesini paylaşan Vuslateri şunları yazdı:

gonca-ic

“İşkembe mi? Oo ayak paça .. dur ya beyin de olsun derken.. zehirlenme sonrası hastanede geçirilen datlu bir gece… turp gibiyim maşallah ama .. ödüm de patladı! Çok sormuşsunuz zehirlenince ne oluyor diye swipe up! Şaka şaka… Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin…”


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