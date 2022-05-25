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Google böyle bir telefonu ilk kez üretecekti! "Ha çıktı ha çıkacak" derken yine ötelendi

25.05.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın ilk kez üreteceği katlanabilir telefon Pixel Fold'un ertelendiği öne sürüldü. Google'ın Pixel Fold ile bu yıl Samsung, Huawei, Honor Oppo ve Vivo'ya rakip olması bekleniyordu.

Google böyle bir telefonu ilk kez üretecekti! "Ha çıktı ha çıkacak" derken yine ötelendi

Google'ın aylardır "ha çıktı ha çıkacak" denilen ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold'un tekrar ertelendiği iddia edildi. Google'ın Pixel Fold'u geçen yıl tanıtması bekleniyordu.

GOOGLE PIXEL FOLD ERTELENDİ!

Güney Kore merkezli The Elec, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak Pixel Fold'un bir kez daha ertelendiğini öne sürdü. Eğer söylentiler doğruysa Google Pixel Fold en erken 2023'te çıkacak.

PEKİ PIXEL FOLD'UN GECİKMESİNİN NEDENİ NE?

Kaynaklar, ertelemenin Pixel Fold'un "Google'ın istediği kadar eksiksiz olmamasına" bağlı olabileceğini kaydetti. Yani muhtemelen Google cihazın son halinden pek memnun değil ve mükemmel olmasını istiyor.

Pixel Fold-1

Google da telefonunu "katlayacak"Google da telefonunu "katlayacak"

Pixel Fold'un ultra ince cam (UTC) destekli olması, 5.78 inçlik ön ekran ve 7.57 inçlik katlanır ana ekran ile kullanıcıları karşılaması bekleniyor. Cihazın yeni bir Tensor işlemci ile sunulacağı da gelen tahminler arasında.

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