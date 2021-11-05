Google da telefonunu "katlayacak"

Google Pixel Fold, bir süredir gündemde. Google'ın ilk katlanabilir Pixel telefonu olacağı söylenen telefonundan beklentiler ise oldukça yüksek. Çünkü Google'ın bu sektördeki rakibi olacak üreticiler Samsung, Huawei ve Xiaomi. Ayrıca, bu üç üreticinin tanıtımlarıyla dikkat çeken Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Huawei Mate X2 ve Xiaomi Mix Fold gibi katlanabilir modelleri var. Google Pixel Fold için sızdırılan yeni bilgiler ise şirketin bu rakiplerle nasıl baş edebileceğine dair ipucu veriyor.

GOOGLE PIXEL FOLD İÇİN GELEN BİLGİLER DİKKAT ÇEKİCİ

Google Kamera uygulamasının en son sürümüyle ilişkili dosyalarda keşfedilen bilgilere göre, kod adı "Pipit" olan yeni katlanabilir Pixel Fold, geçen yılki Pixel 5 ile aynı kamera sensörlerini kullanacak. Yani telefon, Tensor işlemcisine sahip Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile aynı kamera sensörlerini kullanmayacak. Yeni GN1 sensörü yerine, muhtemelen ana sensör olarak Pixel 3'ten beri kullanılan 12.2 megapiksellik IMX363 sensöre sahip olacak.

Diğer bir tuhaflık ise bu kameranın kodlar arasında "Folded" olarak etiketlenmesi. Bu, kameranın yalnızca telefon katlanmış durumdayken kullanılacağını düşündürse de kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Bu arada keşfe göre katlanabilir Pixel Fold, biri "iç" ve diğeri "dış" olarak etiketlenmiş iki adet 8 megapiksel IMX355 sensörle donatılmış olarak da gelecek.

Özetlemek gerekirse, Pixel Fold muhtemelen dört kamera sensörüyle donatılacak. Bunlar;

12.2 megapiksel IMX363 ana kamera

12 megapiksel IMX386 ultra geniş açılı kamera

Biri dış ekranda, diğeri iç ekranda olmak üzere iki adet 8 megapiksel IMX355 ön kamera

GOOGLE PIXEL FOLD NE ZAMAN TANITILACAK?

Google Kamera uygulamasıyla ilişkili diğer dosyalarda, uzun zamandır beklenen “Pixel Fold”un tanıtım tarihine dair sinyaller de var. Kodun içinde “isPixel2022Foldable” referansı bulunuyor. Bu da telefonun 2022'de tanıtılabileceğini gösteriyor. Ancak Google bu bilgileri doğrulamadığı için emin olmak mümkün değil.

Siz Google Pixel Fold hakkında neler düşünüyorsunuz?

