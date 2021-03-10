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Google'dan flaş YouTube kararı geldi! YouTuber'lara kötü haber

10.03.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Google'dan flaş YouTube kararı geldi! YouTuber'lara kötü haber

YouTube, ABD dışındaki içerik oluşturucular için önemli bir değişiklik yapıyor. Google, bu yılın sonlarından itibaren Youtuber'ların elde ettiği kazançlardan ABD vergilerini düşmeye başlayacağını duyurdu. Söz konusu karar, Türkiye'deki YouTuber'ları da etkileyecek.

YouTube Türkiye dahil yüzlerce ülkede kullanılıyor. Aynı zamanda bu ülkelerde YouTube'da içerik oluşturan ve çoğunlukla 'YouTuber' olarak ifade ettiğimiz kişiler de var. Bu kişiler, YouTube üzerinden gelir elde ederek para kazanıyor. Ancak YouTube Creators Twitter hesabının son açıklamasına göre, YouTuber'ların gelirinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Üstelik bu değişiklik görünüşe bakılırsa Türkiye'deki YouTuber'ları da yakından ilgilendiriyor.

GOOGLE YOUTUBER'LARDAN VERGİ KESECEK

Google, ABD dışındaki içerik üreticilerden vergi kesmeye başlayacak. Kesinti, reklam görüntülemeleri, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers ve katıl aracılığıyla ABD'li izleyicilerden elde edilen kazançlar için uygulanacak. Bu, YouTube İş Ortağı Programı'nın tüm üyeleri için geçerli olacak ve YouTube, içerik oluşturuculardan önümüzdeki birkaç hafta içinde Google AdSense aracılığıyla güncellenmiş vergi bilgilerini göndermelerini isteyecek. Resmi YouTube Creators hesabına göre, bu yalnızca ABD'deki izleyiciler tarafından elde edilen kazançları etkileyecek ve haziran ayında yürürlüğe girecek.

YouTube ayrıca, vergi bilgileri 31 Mayıs'a kadar düzgün bir şekilde güncellenmezse, içerik oluşturucuların toplam kazançlarından yüzde 24'e varan bir kesinti yapılabileceğini söyledi.

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GELİRLERİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KAYBEDECEKLER

ABD, YouTube izleyicileri için en büyük pazarlardan biri olduğundan, bu değişiklik binlerce içerik oluşturucuyu etkileyecek. ABD'li YouTube izleyicilerine dayalı kesintiler, büyük olasılıkla Türkiye dahil ABD dışındaki çoğu içerik üreticinin, platformdan elde ettikleri gelirin önemli bir bölümünü kaybetmesiyle sonuçlanacak.

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