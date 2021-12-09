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Google dava açtı: "Glupteba"nın arkasında oldukları düşünülüyor!

09.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya devi Google, uzun bir süredir Windows işletim sistemli bilgisayarlarda Google hizmetlerini etkileyen Glupteba adlı "botnet"in arkasında olduğu düşünülen iki Rusya vatandaşına ve ismi bilinmeyen 15 şahsa karşı dava açtı.

Google dava açtı: "Glupteba"nın arkasında oldukları düşünülüyor!

Google tarafından New York Güney Bölgesi Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, siber suçlu oldukları öne sürülen Dmitry Starovikov ve Alexander Filippov'un yanı sıra ismi bilinmeyen 15 kişinin Rusya’dan yönettiği Glupteba ağına ilişkin iddialara yer verildi.

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"EN AZ 1 MİLYON BİLGİSAYAR ETKİLENDİ"

Dilekçede söz konusu ağın, sızdığı Windows bilgisayarlar üzerinden kişisel hesapların çalınması ve üçüncü taraflara satılması, kredi kartı bilgilerinin satılması, söz konusu bilgisayarlarda görüntülenmek üzere reklam satışı ve bilgisayarlara erişimin siber suçlulara satışı gibi yasa dışı işlemler yürüttüğü iddia edildi.

Dilekçede, söz konusu "botnet"in 2011’den beri en az 1 milyon bilgisayarı etkilediği belirtildi.

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GOOGLE İÇİN BİR İLK

Google'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, teknoloji şirketinin böylece ilk kez blok zinciri tabanlı bir "botnet"e dava açtığı vurgulandı. Açıklamada, bu davanın bir örnek teşkil ederek benzer ağlar için caydırıcı olacağının umulduğu ifade edildi.

(AA)

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