Google Haritalar AVM özelliği alıyor

Şimdi ise bu desteği çok daha fazla genişletmek istiyor. Özellikle büyük alışveriş merkezleri platformun hedefinde.

ARTIK MAĞAZADA KAYBOLMAYACAKSINIZ

AVM, havaalanı veya buna benzer alışveriş merkezleri Google tarafından artık çok daha detaylı bir şekilde gösterilecek. Böylece AVM içerisinde mağaza ararken kaybolmanızın önüne geçecek. Mağazalar, dinleme salonları ve araba kiralama yerleri bile detaylı olarak gösterilecek.

Google tarafından gelen bu yeni özellik ile birlikte strateji değişikliği yapıldığı görülüyor. Google normal şartlarda sokakları veya ana yollar üzerinde yer alan mekanları göstermeye çalışıyordu. Yani bu mekanların içerisini veya diğer ayrıntıları göstermek için pek uğraşmıyordu.

Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık AVM gibi yerlerin içerisi daha detaylı bir şekilde görülecek. Böylece hem alışverişe destek verilecek hem de kullanıcıların hızlı bir şekilde istedikleri mağazaya ulaşması sağlanacak. Bazı AVM’ler öyle bir tasarıma sahip ki işin içinden çıkmak neredeyse imkansız hale geliyor. Google işte tam olarak bu problemi çözecek.

Google haritalar AVM özelliği herkes tarafından kullanılabilir. Ayrıca bu yeni özelliğin insan yoğunluğunu da göstermesi bekleniyor. Böylece kalabalık bir AVM veya mağazaya girmek istemezseniz öncesinden Google üzerinden kontrol sağlamanız mümkün.

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