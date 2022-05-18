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  4. Google’ın Rusya’daki iştirakinden flaş karar! İflas süreci başlattı

Google’ın Rusya’daki iştirakinden flaş karar! İflas süreci başlattı

18.05.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google’ın Rusya’daki iştirakinden flaş bir karar geldi. Şirket, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.

Google’ın Rusya’daki iştirakinden flaş karar! İflas süreci başlattı

Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas sürecini başlatma kararı aldı. Şirket süreci başlatma gerekçesini de açıkladı.

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Google’ın Rusya’daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi.

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İlanda, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan ve Google’ın kaybettiği davalar nedeniyle şirketin 7,2 milyar ruble para cezası ödemesi gerekiyordu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Google Rusya
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