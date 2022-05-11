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Google I/O 2022 için geri sayım başladı! Neler gösterilecek?

11.05.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2022'ye artık saatler kaldı. Teknoloji devinin bu yıl tam olarak ne veya neler açıklayacağı bilinmezken, bazı tahminler mevcut. İşte "Google I/O 2022 saat kaçta, Google I/O 2022 nasıl izlenir, Google IO/ 2022 ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtı...

Google I/O 2022 için geri sayım başladı! Neler gösterilecek?

Google'ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2022 için beklenen gün geldi.

Google I/O 2022, bugün başlayacak. Konferans, tam olarak 11 ve 12 Mayıs tarihleri arasında online şekilde düzenlenecek.

GOOGLE I/O'DA NELER TANITILACAK? İŞTE TAHMİNLER

Google I/O'da tam olarak ne veya neler tanıtacağı bilinmiyor. Ancak tahminler söz konusu. Bunlardan ilki, orta seviye bir akıllı telefon olacağı söylenen Pixel 6a. Bir süredir Pixel 6a'nın Google I/O sırasında tanıtılacağına dair söylentiler var. Pixel 6a'nın dışında bir restoranda unutulması ve böylece fotoğraflarının sızdırılması ile gündeme taşınan akıllı saat Pixel Watch da bu akşam tanıtılması beklenen cihazlar arasında bulunuyor.

Pixel Watch

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Bununla birlikte, Google Pixel Buds Pro kablosuz kulaklık da bekleniyor.

Pixel Buds Pro

Ayrıca, yeni Android sürümü Android 13 için de bu akşam detaylı bir tanıtım yapılacak gibi görünüyor.

Android 13

GOOGLE I/O SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Google I/O, 11 Mayıs Çarşamba yani bugün TSİ 20:00'de yapılacak açılış konuşmasıyla başlayacak.

GOOGLE I/O 2022 NASIL İZLENİR?

Google I/O açılış konuşmasını Google, YouTube kanalından canlı yayınlayacak ve açılış konuşması Google I/O'nun web sitesinden de izlenebilecek. Açılış konuşmasından sonraki diğer etkinlikler Google I/O'nun web sitesinde izlenebilecek.

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