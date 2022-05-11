Google I/O 2022 için geri sayım başladı! Neler gösterilecek?

Google'ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2022 için beklenen gün geldi.

Google I/O 2022, bugün başlayacak. Konferans, tam olarak 11 ve 12 Mayıs tarihleri arasında online şekilde düzenlenecek.

GOOGLE I/O'DA NELER TANITILACAK? İŞTE TAHMİNLER

Google I/O'da tam olarak ne veya neler tanıtacağı bilinmiyor. Ancak tahminler söz konusu. Bunlardan ilki, orta seviye bir akıllı telefon olacağı söylenen Pixel 6a. Bir süredir Pixel 6a'nın Google I/O sırasında tanıtılacağına dair söylentiler var. Pixel 6a'nın dışında bir restoranda unutulması ve böylece fotoğraflarının sızdırılması ile gündeme taşınan akıllı saat Pixel Watch da bu akşam tanıtılması beklenen cihazlar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte, Google Pixel Buds Pro kablosuz kulaklık da bekleniyor.

Ayrıca, yeni Android sürümü Android 13 için de bu akşam detaylı bir tanıtım yapılacak gibi görünüyor.

GOOGLE I/O SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Google I/O, 11 Mayıs Çarşamba yani bugün TSİ 20:00'de yapılacak açılış konuşmasıyla başlayacak.

GOOGLE I/O 2022 NASIL İZLENİR?

Google I/O açılış konuşmasını Google, YouTube kanalından canlı yayınlayacak ve açılış konuşması Google I/O'nun web sitesinden de izlenebilecek. Açılış konuşmasından sonraki diğer etkinlikler Google I/O'nun web sitesinde izlenebilecek.

