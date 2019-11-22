Google Pay 17 ülkede daha kullanıma sunuldu

Dijital ödeme yöntemi sektöründeki global isimlerden biri olan Google, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Google Pay için 13 ülkede onlarca banka ile anlaşan Google, şimdi de 17 ülke ve 62 yeni banka ile anlaştığını duyurdu. Dilerseniz aşağıdan Google Pay’in kullanılabileceği yeni ülke ve anlaşmalı bankalara göz atabilirsiniz.
Avustralya
86 400
Kanada
Peoples Trust Company
Şili
BCI
Çek Cumhuriyeti
Air Bank a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Danimarka
BankNordik
BankNordik (Faroe Islands)
Basisbank
Betri Bank (Faroe Islands)
Borbjerg Sparekasse
Broager Sparekasse
Dragsholm Sparekasse
Dronninglund Sparekasse
Fanoe Sparekasse
Folkesparekassen
Froes Sparekasse
Futlander Bank
Klim Sparekasse
Laan & Spar Bank
Langaa Sparekasse
Middelfart Sparekasse
N26
Nordoya Sparikassi (Faroe Islands)
Rise Flemloese Sparekasse
Roende Sparekasse
Soenderhaa-Hoersted Sparekasse
Sparekassen “Den lille Bikube”
Sparekassen Balling
Sparekassen Bredebro
Sparekassen Djursland
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn
Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Thy
Sparekassen Vendsyssel
Stadil Sparekasse
Suduroyar Sparikassi (Faroe Islands)
Finlandiya
Eika Kredittbank
Eika Alliansebanker
N26
Oma Säästöpankki
Almanya
Consors Bank
Allianz
Japonya
JNB Visa Debit
Kansai Mirai Bank
Mitsubishi UFJ Debit
Resona Bank
Saitama Resona Bank
Sony Bank
Sumitomo Mitsui Card Company (SMCC)
Norveç
N26
Eika Kredittbank
Polonya
Bank Millennium
N26
Rusya
Joint Stock Company Surgutneftegasbank
Renaissance Credit Commercial Bank LLC
Slovakya
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
İspanya
Evo Banco
İsveç
N26
İsviçre
N26
Birleşik Krallık
Curve 1 Ltd.
Ukrayna
JSB Ukrgasbank
JSC Procredit Bank
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