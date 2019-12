Google Pay 17 ülkede daha kullanıma sunuldu

Dijital ödeme yöntemi sektöründeki global isimlerden biri olan Google, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Google Pay için 13 ülkede onlarca banka ile anlaşan Google, şimdi de 17 ülke ve 62 yeni banka ile anlaştığını duyurdu. Dilerseniz aşağıdan Google Pay’in kullanılabileceği yeni ülke ve anlaşmalı bankalara göz atabilirsiniz.

Avustralya

86 400

Kanada

Peoples Trust Company

Şili

BCI

Çek Cumhuriyeti

Air Bank a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Danimarka

BankNordik

BankNordik (Faroe Islands)

Basisbank

Betri Bank (Faroe Islands)

Borbjerg Sparekasse

Broager Sparekasse

Dragsholm Sparekasse

Dronninglund Sparekasse

Fanoe Sparekasse

Folkesparekassen

Froes Sparekasse

Futlander Bank

Klim Sparekasse

Laan & Spar Bank

Langaa Sparekasse

Middelfart Sparekasse

N26

Nordoya Sparikassi (Faroe Islands)

Rise Flemloese Sparekasse

Roende Sparekasse

Soenderhaa-Hoersted Sparekasse

Sparekassen “Den lille Bikube”

Sparekassen Balling

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Djursland

Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen Thy

Sparekassen Vendsyssel

Stadil Sparekasse

Suduroyar Sparikassi (Faroe Islands)

Finlandiya

Eika Kredittbank

Eika Alliansebanker

N26

Oma Säästöpankki

Almanya

Consors Bank

Allianz

Japonya

JNB Visa Debit

Kansai Mirai Bank

Mitsubishi UFJ Debit

Resona Bank

Saitama Resona Bank

Sony Bank

Sumitomo Mitsui Card Company (SMCC)

Norveç

N26

Eika Kredittbank

Polonya

Bank Millennium

N26

Rusya

Joint Stock Company Surgutneftegasbank

Renaissance Credit Commercial Bank LLC

Slovakya

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

İspanya

Evo Banco

İsveç

N26

İsviçre

N26

Birleşik Krallık

Curve 1 Ltd.

Ukrayna

JSB Ukrgasbank

JSC Procredit Bank

