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  4. Gören cep telefonuna sarıldı: Nehir aniden kırmızıya döndü! Uzmanlar ısrar ediyorlar: 'İçebilirsiniz'

Gören cep telefonuna sarıldı: Nehir aniden kırmızıya döndü! Uzmanlar ısrar ediyorlar: 'İçebilirsiniz'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 09:59
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Peru'nun başkenti Lima'dan geçen Rimac Nehri'nin suları rahatsız edici bir şekilde kırmız renge boyandı. Yetkililer nehrin renginin kırmızıya dönmesine rağmen nehrin suyunun içilmesinin hala güvenli olduğunu dile getirdi.

Gören cep telefonuna sarıldı: Nehir aniden kırmızıya döndü! Uzmanlar ısrar ediyorlar: 'İçebilirsiniz'

MYNET|DIŞ HABERLER Peru'nun başkenti Lima'nın en önemli su kaynağı olan Rimac Nehri'ndeki renk değişikliği yerel halkı endişelendirdi. Nehrin kırmızıya dönmesinden sonra bölge halkı ve yetkililer alarma geçti.

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Lima'nın merkezindeki Trujillo Köprüsü ile Chabuca Granda Bulvarı arasında kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde köprülerden aşağıya akan rengi değişmiş suya dehşet içinde bakan izleyiciler görüldü. Nehrin tamamı parlak kırmızı bir renge döndü.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Görgü tanıkları çarpıcı görüntüye dair hiçbir açıklama yapmadı ve şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştılar. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık sınıt geçildi. Bunu hayatta içmem" dedi.

"LANETİN ESERİ DEĞİL"

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Çevre uzmanı Maria Angelica Villasante, renk değişiminin bazı spekülasyonların öne sürdüğü gibi bir "lanetin" eseri olmadığını açıkladı. Bunun yerine, bunun bölgedeki endüstriyel tesislerden suya akan renkli kirleticilerin bir sonucu olduğuna inanıyor.

Siz olsanız nehrin suyunu içer miydiniz?

Evet, suyu içmeyi deneyeceğim.
Hayır, kesinlikle içmem.
Sadece içmeden önce araştırma yapmam gerek.
Bilmiyorum, durumu daha iyi anlamam lazım.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Peru nehir
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