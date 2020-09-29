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Gören hayran kalıyor! İşte Tokat'ın saklı cenneti: Kurt Gölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Kurt Gölü, doğal güzelliği ile görenleri mest ediyor. Ormanlık alanın ortasında bulunan göl, çevre illerde yaşayan ve piknik yapmak isteyen kişilerin en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında bulunuyor.

Gören hayran kalıyor! İşte Tokat'ın saklı cenneti: Kurt Gölü

Reşadiye ilçesi Kızılcaören beldesinde çevresi yetişkin çam ormanlarıyla kaplı olan Kurt Gölü, doğa manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yazın ayrı kışın ayrı güzelliğe bürünen Kurt Gölü piknikçilerin yanı sıra kampçıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Bölgeye çevre illerden gelenler eşsiz doğa güzelliği ve temiz havasını ile bol bol oksijen depoluyor. Hafta sonlarında Reşadiye'den, çevre köylerden ve illerden gelen birçok insan piknik yapmak için Kurt Gölü'nü tercih ediyor.

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Mehmet Alp Bayrak, internetten keşfettiği göle Sivas’tan kamp yapmaya geldiklerini ifade ederek, “Doğa harikası bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Kamp kurmak için uygun bir alan. İki gündür burada kamp yapıyoruz, bir hafta kalmayı planlıyoruz” diye konuştu. Alper Bayrak da doğası için tercih ettikleri göl kenarında kamp yaparak güzel günler geçirdiklerini söyledi. Yöre sakinlerinden Adem Er ise Tokat’tan ve çevre illerden tatil yapmak için gelenlerin kamp yaptığını belirterek, “Buraya gelenler memnun kalıyor. Çoğu kişi burayı bilmiyor. Yayla turizmi açısından burası mükemmel” diye konuştu.

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İHA

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