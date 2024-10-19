Görenler "ölümsüzlüğün formülünü bulmuş" diyor! 101 yaşında mutlulukla girdi... Uzun yaşamın sırrı verdi

MYNET|DIŞ HABERLER 1923'te Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Carneys Point bölgesinde doğan Ann Bruff, geçtiğimiz günlerde 101. yaş gününü kutladı. 101. yaş günün bir partiyle kutlayan Bruff, gençlik fotoğraflarına bakarken, "Torunlarımın çocuklarını bile gördüm bu gerçekten harika. Ailem kahkaha doluydu. 101 yaşına kadar nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Zaman akıp gidiyor" dedi.

Fasülye ve mısır hariç olmak üzere sebze yemekten hoşlanmadığını dile getiren Bruff, "Sebze yemekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Ne istersen onu ye. Ancak ölçülü olması gerekir. Tütün ve alkol kullanmadım. İşlenmiş gıda tüketmedim. Hep sağlıklı beslenmeye özen gösterdim" diye konuştu.

Bruff sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan bir diğer sırrını ise, olumlu bir tutuma sahip olmasıyla açıkladı. Etrafındaki herkesle mutlu ve uyumlu bir ilişki kurduğunu dile getiren Bruff, "Herkese iyi davranın. Ve sana iyi davranacaklar." ifadelerini kullandı.