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Görenler "ölümsüzlüğün formülünü bulmuş" diyor! 101 yaşında mutlulukla girdi... Uzun yaşamın sırrı verdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 12:02
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Ann Bruff, 1923'te Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Carneys Point bölgesinde 8 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Ann Bruff ailesinin aralarında 100 yaşın üzerinde olan üç kız kardeşi, hayatta olan 3 çocuğu, 5 torunu ve 20'ye yakın torunundan oluştuğunu dile getirirken uzun yaşam formülünü de verdi. Sebze sevmediğini söyleyen Bruff, sağlıklı bir diyet uyguladığını söyledi.

Görenler "ölümsüzlüğün formülünü bulmuş" diyor! 101 yaşında mutlulukla girdi... Uzun yaşamın sırrı verdi

MYNET|DIŞ HABERLER 1923'te Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Carneys Point bölgesinde doğan Ann Bruff, geçtiğimiz günlerde 101. yaş gününü kutladı. 101. yaş günün bir partiyle kutlayan Bruff, gençlik fotoğraflarına bakarken, "Torunlarımın çocuklarını bile gördüm bu gerçekten harika. Ailem kahkaha doluydu. 101 yaşına kadar nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Zaman akıp gidiyor" dedi.

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Fasülye ve mısır hariç olmak üzere sebze yemekten hoşlanmadığını dile getiren Bruff, "Sebze yemekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Ne istersen onu ye. Ancak ölçülü olması gerekir. Tütün ve alkol kullanmadım. İşlenmiş gıda tüketmedim. Hep sağlıklı beslenmeye özen gösterdim" diye konuştu.

Bruff sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan bir diğer sırrını ise, olumlu bir tutuma sahip olmasıyla açıkladı. Etrafındaki herkesle mutlu ve uyumlu bir ilişki kurduğunu dile getiren Bruff, "Herkese iyi davranın. Ve sana iyi davranacaklar." ifadelerini kullandı.

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