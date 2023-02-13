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Görenleri duygulandırdı! Çinli arama kurtarma ekibi, enkazdan cansız çıkardıkları depremzedeye böyle veda etti

13.02.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında duygusal anlar da yaşanıyor. Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibinin, enkaz altından çıkardıkları cansız bedene vedası ise görenleri duygulandırdı. Duygu yüklü o anlar diğer ekipler tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da görev alan Çinli Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibi ve Artvin Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri Malatya'daki enkazlarda ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin meydana geldiği gün itibariyle 8. günde çalışmalarını sürdüren HOPAK ekipleri, 9’u canlı olmak üzere 25 vatandaşı enkaz altından çıkartırken, Ekipler enkaz altından şuana kadar en erken 3 saat, en geç ise 48 saatlik çalışmalar sonrasında depremzedelere ulaştılar.

ÇİNLİ EKİPTEN SON VEDA! ENKAZDAN ÇIKARDIKLARI CANSIZ BEDENLERE GÖSTERDİKLERİ SAYGI GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Arama kurtarma çalışmaları sırasında çoğu zaman duygusal anlar yaşarken, son olarak Çinli Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibinin enkazdan çıkardıkları cansız bedenlere gösterdikleri saygı görenleri duygulandırdı.

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Malatya Hayat sitesinden çıkan 72 yaşındaki anne ve 52 yaşındaki kızının cansız bedenleri çıkartan Çin ekibi, baretlerini ellerine alarak anne ve kızın cansız bedenlerini selamladılar.

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Bu anlar ise diğer ekipler tarafından görüntülendi. (İHA)

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