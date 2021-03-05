Görenleri hayrete düşüren dünyanın en ilginç görüntüsüne sahip 10 ada!

“Dünya küçüktür” sözünü herkes duymuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte ülkeler arasındaki mesafeler kısalmış ve seyahat etmek daha kolay hale gelmiştir. Dünya avucunun içindeymiş gibi hisseden seyahat tutkunlarının bile henüz keşfetmediği adaları ve hikayelerini sizler için araştırdık. FADIOUTH- SENEGAL Dar bir ahşap köprüyle ana karaya bağlanan Fadiouth Adası’nın yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplıdır. Adada yaşayan yerli halk yüz yıllarca yumuşakçaları toplayarak kabuklarını yere atmayı tercih etmiştir. Bu nedenle adanın her yerinde deniz kabuklarını görmek mümkündür. Hatta deniz kabukları sonraki yıllarda adanın mimarisine dahil edilmiştir. Sömürge döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ada günümüzde ise turizme hizmet ediyor. U THANT- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Bu küçük yapay ada, New York’un Doğu Nehri üzerinde Birleşmiş Milletler binasının yakınında bulunuyor. Yirminci yüzyılın başlarında, nehrin altında bir metro tüneli inşaatı vardı ve inşaat sırasında yeraltından çıkarılan kayaçlar kullanılarak bu yapay ada inşa edildi. Ada, 1977’de bir grup Birleşmiş Milletler çalışanı ve Birleşmiş Milletler genel merkezinde bir papaz olarak hizmet eden guru Sri Chinmoy’un takipçileri tarafından New York yetkililerinden kiralandı. Adaya yeni sakinleri, 1961-1971 yılları arasında BM genel sekreteri olan U Thant’ın adını verdi. U Thant Adası, şimdi göçmen kuşlar için bir sığınaktır.

XOCHIMILCO- MEKSİKA Mexico City’de kapsamlı bir kanal üzerinde yer alan bir yapay ada sistemi olan Xochimilco, Julian Santana Barrera adlı bir adama ai ünlü chinampa tarlasına ev sahipliği yapıyor. Chinampa, Meksika Vadisi’ndeki sığ göl yataklarında ekinleri yetiştirmek için küçük, dikdörtgen ekilebilir arazi alanlarını kullanan bir Mesoamerican bir tarım türüne deniyor. Berrera, ölüm bir kızın cesedeni yakın bir kanalda keşfettikten sonra kötü ruhları kovmak için çöpe atılmış oyuncak bebekleri ve bebek parçalarını biriktirmeye başladı. 2001 yılından Berrera’nın ölümünden sonra bebekler adada kaldı ve o tarihten bugüne ada teknelerle ulaşım sağlayan turistlerin gözdesi oldu. GRUINARD-İSKOÇYA İskoçya’nın kuzeyinde bulunan bu küçük ada, İngiliz hükümeti tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında biyolojik testler için kullanıldı. Özellikle virulent antraks bakterisi kullanılarak ıssız ada üzerinde birçok deney yapıldı. Ada, 1980’lerde yüzlerce ton kimyasal madde kullanılarak arındırıldı. SABLE-KANADA “Atlantik Mezarlığı” adıyla da bilinen Sable Adası, Halifax’ın 300 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Adanın en büyük özelliği ise 350’den fazla gemi enkazının yer aldığı 40 kilometrelik bir sahile sahip olmasıdır. Adada ilk kaydedilen gemiz kazası 1583 tarihinde ve son kaza ise 1999 senesinde meydana geldi. Gemi kalıntılarının yanında adada 400 kadar midilli serbest bir şekilde hareket ediyor. Midillilerin yanında ada ayrıca gri fok kolonisine ev sahipliği yapıyor.