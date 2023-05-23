Görenleri şoke ettiler! Seyir halindeki aracın içinde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar... Çevrelerindekilerin bakışlarına aldırmadılar

Brezilya’nın Mato Grosso do Sul bölgesindeki Chacara Cachoeira yolunda sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu anlarda çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına rağmen aracın içinde cinsel ilişkiye giren bir çift göründü.

KİMLİKLERİ ANINDA TESPİT EDİLDİ

Suçüstü yakalanan çiftin kimlikleri araç plakasından tespit edildi. İsimleri açıklanmayan 46 yaşındaki bir erkek ile 36 yaşındaki bir kadın olduğu doğrulandı. Kimlik tespiti sırasında araç plakası kadar kadın yolcunun sırtındaki dövmenin de etkili olduğu ifade edildi.