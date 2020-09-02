Görevi tarihin akışını değiştirmek: 11.22.63 konusu ve oyuncuları

Daha önce önce Parkland, Killing Kennedy gibi filmlerde anlatılan Kennedy Suikasti dizi olarak ilk defa karşımıza çıkıyor. Stephen King 11.22.63 isimli romanında alışılmadık bir hikayeyi alışılmadık bir şekilde sunarken uyarlaması olan dizi de bu fikri son derece iyi şekilde yansıtıyor. Stephen King bambaşka bir tarih anlayışını alışılmadık bir aşk hikayesiyle birleştirip sunuyor. Bu yönüyle 11.22.63 dizi dağarcığınızda çok ayrı bir yere sahip olacak. Hepimiz, özellikle tarihe ilgi duyanlar, tarihin bir bölümüne bakarak "Zaferler mağlubiyet olsaydı, kaybedilen bir savaş kazanılsaydı, yaşanan bir suikast önlenseydi ne olurdu?" gibi sorular sorarız. Stephen King, aslında bu müthiş yapıtta bu soruyu cevaplamış. Tarihin, bir tanesi dahi çıkarıldığında bozulacak bir tuğlalar bütününü teşkil ettiğini anlatmış. “Keşke olmasaydı” denilen bazı olaylar, tarihin süregelen ilerleyişinde aslında olumlu bir kilometre taşı olabilir mi? Bu dizide hepimiz bu gerçekle yüzleşeceğiz. 11.22.63 Dizisi Konusu 42 yaşında olmasına rağmen çok genç bir imaj veren suretiyle Hollywood dünyasında özel bir sayfanın sahibi olan James Franco, dizide lise eğitimi veren İngilizce Öğretmeni Jake Epping’i canlandırıyor. Epping, arkadaşı Al Templeton’un Lizbon’daki restoranını ziyaret ediyor. Jake Epping ve Al Templeton uzun süreli bir arkadaşlığa sahipler. Ancak Al Templeton’ın bazı sağlık problemleri artık gerçekten hayatını etkileyen bir raddeye gelmiş durumda. Dolayısıyla Templeton yıllardır herkesten gizlediği sırrını yakın hissettiği birilerine açma isteği duyuyor. Bu sır, “The Rabbit Hole” adında, 1960 tarihine götüren bir geçit.

Jake Epping eşinden henüz ayrılmış, başarısız bir romanın yazarı ve artık öğrencileri tarafından sevilmediğini fark ediyor. Bu durum Epping’i boşluğa düşürürken asabi bir hal almasına sebep oluyor ve Epping, Templeton’ın ona gösterdiği bu geçide hiçbir anlam veremiyor. Zaten hayatından son derece şikayetçi olan Jake Epping, Templeton’ın ona yüklediği bir görevle yüz yüze kalıyor. Templeton’ın amacı, 1960 yılına götüren bu geçitten geçip suikaste uğrayarak ölen 35. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, demokratların temsilcisi John Fitzgerald Kennedy’i kurtarmak. Fakat bu görev Jake’in Templeton’a kızmasına ve hayata dair memnuniyetsizliğinin artmasına sebep oluyor. Bu memnuniyetsizlik, Jake’in geçmişe gittiğinde karşılaştığı Sadie Dunhill ile bozuluyor. Dolayısıyla hem tarihî bilim kurgu hem de büyük bir aşk hikayesi barındıran 11.22.63 konusu ile bambaşka bir serüveni simgeliyor. 11.22.63 Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Jake Epping (James Edward Franco) James Franco’nun hayat verdiği Jake Epping karakteri sıradan bir liseden tarihte yolculuğa giden bir serüvenin baş rolünde yer alıyor. 1960 yılına dönen Jake, geçmişe döndüğünde her biri günümüzde iki dakikaya tekabül eden üç yıl geçirmek zorunda. Hala sırrı çözülememiş büyük bir suikast olan John F. Kennedy suikastini önleme hazırlığı onun geçmişteki üç yılına mâl olacak. Kennedy suikasti dizide müthiş bir şekilde işlenirken Jake Epping’in üstlendiği bu görev, geçmişin onu sık sık itmesine sebep oluyor.

Onlarca büyük ödülün sahibi olan Kaliforniyalı Aktör James Franco; yazarlık, akademisyenlik, ressamlık ve yönetmenlik gibi birçok alanda usta bir Hollywood yıldızı olarak bu rolün hakkını son derece vermiş. James Franco dizilerin yanı sıra Spider Man, The Interview, This Is The End gibi yapımlarla da başarısından söz ettirdi. 11.22.63 oyuncuları arasındaki en önemli yıldız olan Franco, özellikle dizinin sonundaki dans sahnesi ile birçok duygunun birbirine karıştığı muhteşem bir anı hatırlatacağı için burada çok ayrı bir yere sahip. Sadie Dunhill (Sarah Gadon) Sadie Dunhill, mutsuz bir evliliğin üstesinden gelmeye çalışan ve büyüleyici güzelliğiyle göz dolduran bir kadın. Eşiyle sürekli problemler yaşayan Dunhill’in evliliği hakkında birçok konuda şikayetçi olması sebebiyle karşılaştığı fiziksel ve mental şiddet, Jake Epping’in geçmişe döndüğünde yalnızca JFK’nin suikastçisi Lee Harvey Oswald’la değil, hayatının aşkını tehdit eden Sadie’nin eşiyle de mücadelesine sebep oluyor. Sarah Gadon’ın müthiş oyunculuğunun yanında şiir gibi bir güzelliğe de sahip olması, dizide yer verilen Elvis Presley eserleriyle birlikte sizi bambaşka bir dünyaya taşıyor.

33 yaşındaki Kanadalı Aktris, “It’s now or never, tomorrow will be too late” (şimdi ya da asla, yarın çok geç olacak) sözleri ve 11.22.63 Sadie karakteri ile izleyenlerin hatırında farklı bir yer edecektir. Bill Turcotte (George MacKay) Bill Turcotte, Clara isimli kardeşini ve yeğenini öldüren Frank Dunning’in katil olduğunu kanıtlamaya çalışan bir genç. Clara’nın eşi olan Dunning cesetleri gömdü ve asla bulunamadılar. Bill, Massachusetts’in küçük bir ilçesi olan Holden’da barmenlik yaparken Jake Epping ile karşılaşıyor. Kardeşini koruyamamakla kendini suçlayan Bill, hayattan bıkmış, adeta uçurumun kenarında yaşayan bir genç iken Kennedy’i kurtarma görevinde Jake Epping’e eşlik ediyor. İki yol arkadaşı suikastin işleneceği Dallas yakınlarındaki bir evde Rusların planladığını düşündükleri suikasti engellemek için çeşitli düzenekler kuruyorlar. İngiliz Aktör George MacKay tarafından canlandırılan bu karakter, kaybedeceği hiçbir şeyi olmayan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Lee Harvey Oswald (Daniel Webber) Lee Harvey Oswald, gerçekte olduğu gibi Rus İstihbaratının görevlendirdiği düşünülen bir tetikçidir. Oswald’ın tetikçi olduğunu fark eden Jake ve Bill, onu engellemek için çeşitli yollara başvuracaklar. Punisher dizisinden de tanıdığımız Daniel Webber, asi yüzünü bu dizide de göstermiş. Öyle ki cesaretini ve kararlılığını “Buraya bir şey yapmak için geldim! Önemli bir şey! Ne tür bir potansiyelim olduğunu biliyor musun? Kafama koyduğum her şeyi yapabilirim” diyerek gözler önüne seriyor.