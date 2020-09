Görevi tarihin akışını değiştirmek: 11.22.63 konusu ve oyuncuları

Onlarca büyük ödülün sahibi olan Kaliforniyalı Aktör James Franco; yazarlık, akademisyenlik, ressamlık ve yönetmenlik gibi birçok alanda usta bir Hollywood yıldızı olarak bu rolün hakkını son derece vermiş. James Franco dizilerin yanı sıra Spider Man, The Interview, This Is The End gibi yapımlarla da başarısından söz ettirdi. 11.22.63 oyuncuları arasındaki en önemli yıldız olan Franco, özellikle dizinin sonundaki dans sahnesi ile birçok duygunun birbirine karıştığı muhteşem bir anı hatırlatacağı için burada çok ayrı bir yere sahip.

33 yaşındaki Kanadalı Aktris, “It’s now or never, tomorrow will be too late” (şimdi ya da asla, yarın çok geç olacak) sözleri ve 11.22.63 Sadie karakteri ile izleyenlerin hatırında farklı bir yer edecektir.

Bill Turcotte (George MacKay)

Bill Turcotte, Clara isimli kardeşini ve yeğenini öldüren Frank Dunning’in katil olduğunu kanıtlamaya çalışan bir genç. Clara’nın eşi olan Dunning cesetleri gömdü ve asla bulunamadılar. Bill, Massachusetts’in küçük bir ilçesi olan Holden’da barmenlik yaparken Jake Epping ile karşılaşıyor. Kardeşini koruyamamakla kendini suçlayan Bill, hayattan bıkmış, adeta uçurumun kenarında yaşayan bir genç iken Kennedy’i kurtarma görevinde Jake Epping’e eşlik ediyor. İki yol arkadaşı suikastin işleneceği Dallas yakınlarındaki bir evde Rusların planladığını düşündükleri suikasti engellemek için çeşitli düzenekler kuruyorlar.

İngiliz Aktör George MacKay tarafından canlandırılan bu karakter, kaybedeceği hiçbir şeyi olmayan bir figür olarak karşımıza çıkıyor.

Lee Harvey Oswald (Daniel Webber)

Lee Harvey Oswald, gerçekte olduğu gibi Rus İstihbaratının görevlendirdiği düşünülen bir tetikçidir. Oswald’ın tetikçi olduğunu fark eden Jake ve Bill, onu engellemek için çeşitli yollara başvuracaklar. Punisher dizisinden de tanıdığımız Daniel Webber, asi yüzünü bu dizide de göstermiş. Öyle ki cesaretini ve kararlılığını “Buraya bir şey yapmak için geldim! Önemli bir şey! Ne tür bir potansiyelim olduğunu biliyor musun? Kafama koyduğum her şeyi yapabilirim” diyerek gözler önüne seriyor.