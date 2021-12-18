Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik o soruda çekildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın son bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak bey damga vurdu. Soruları başarılı bir şekilde yanıtlayan yarışmacı olimpiyat sorusunda yarışmaya veda etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği 100 bin TL değerindeki "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" sorusu görme engelli yarışmacı Şafak beyi zorlarken Kim Milyoner Olmak İster'e de damga vurdu.

100 Bin TL'lik soruya cevap veremeyen Şafak Bey, soruyu gördükten sonra çekilme hakkını kullandı.



