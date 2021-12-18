MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik o soruda çekildi

Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik o soruda çekildi

18.12.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın son bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak bey damga vurdu. Soruları başarılı bir şekilde yanıtlayan yarışmacı, 100 bin TL değerindeki "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" sorusunda yarışmaya veda etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın son bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak bey damga vurdu. Soruları başarılı bir şekilde yanıtlayan yarışmacı olimpiyat sorusunda yarışmaya veda etti.

02

Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği 100 bin TL değerindeki "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" sorusu görme engelli yarışmacı Şafak beyi zorlarken Kim Milyoner Olmak İster'e de damga vurdu.

023

100 Bin TL'lik soruya cevap veremeyen Şafak Bey, soruyu gördükten sonra çekilme hakkını kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
Serel Yereli bunu hep yapıyor! Transparan gömleğiyle poz verdiSerel Yereli bunu hep yapıyor! Transparan gömleğiyle poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret teklifi

AK Parti'den asgari ücret teklifi

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman görevde olacak? İsmail Demir açıkladı

Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman görevde olacak? İsmail Demir açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.