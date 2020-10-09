KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Göründüğü kadar zor değil bacaklarınızı su şişesi ile inceltin

Göründüğü kadar zor değil bacaklarınızı su şişesi ile inceltin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bölgesel olarak incelmede diyet ve kardiyo egzersizleri yeterli gelmeyebiliyor. Bu uygulamaların yanında inceltmek istediğiniz bölge için ayrı egzersizler yapmalısınız. Bu yazıda sizlere evde kolayca, sadece su şişesi kullanarak uygulayabileceğiniz bacak inceltme egzersizlerini anlatacağız. Evet yanlış duymadınız, sadece su şişesi ile! Peki bu egzersizler nasıl yapılır? İşte su şişesi ile bacak incelten egzersizler...

Göründüğü kadar zor değil bacaklarınızı su şişesi ile inceltin

Bacak inceltmek aslında göründüğü kadar zor değil. Çoğu kadın çeşitli diyetler ve kardiyo egzersizleri ile bacak bölgesinden kilo vermeye çalışıyor fakat genellikle istediği sonuca ulaşamıyor. Kardiyo ve diyet yanında bu yazıda anlatacağımız egzersizler ile ince ve şekilli bacaklara sahip olmak mümkün! İşte su şişesi ile bacak incelten egzersizler...

EN EĞLENCELİ İÇ BACAK ERİTME YÖNTEMİ!

  • Yarım litrelik bir şişeyi su ile doldurun ve şişenin ağzını kapatın. Su şişesini ağzına kadar doldurmamaya özen gösterin.
  • Daha sonra düz bir zemine, dik olarak oturun.
  • Su şişesini bacaklarınızın arasında sıkın ve daha sonra serbest bırakın.
  • Bu hareketi yaparken iç bacak kaslarınızı sıkmaya özen gösterin.
  • 3 set/20 tekrar ile egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

SU ŞİŞESİ İLE SQUAT

Squat ön bacağı incelten ve şekillendiren en önemli egzersizlerden biri. Bacaklarınızın şekil almasını ve sıkılaşmasını istiyorsanız bu hareketi muhakkak bir ağırlık ile yapmalısınız. Evet doğru tahmin ettiniz, su şişelerini ağırlık olarak kullanacağız!

  • Yarım litrelik su şişesini iki elinizin arasında rahatça kavrayın.
  • Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.
  • Vücudunuzu öne eğmeden, sanki arkada bir sandalyeye oturur gibi çömelin. Bu aşamada dizlerinizin ayak ucunuzu geçmediğinden emin olun.
  • Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri gelin.
  • Hareketi gerçekleştirirken bacak ve kalça kaslarınızı sıkı tutmaya özen gösterin.
  • 3 set/15 tekrar ile egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

SU ŞİŞESİ İLE LUNGE (ÖNE ADIM ATMA)

Lunge hareketi ile ön bacaklarınızı şekillendirin! Bu egzersizde de ağırlık olarak yarım litrelik bir su şişesi kullanacağız.

  • Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.
  • Bir bacağınızla öne doğru geniş bir adım atın.
  • Daha sonra tekrar eski pozisyonunuza gelerek aynı hareketi diğer bacağınız ile tekrar edin.
  • Bu hareketi yaparken dizlerinizin ayak ucunuzu geçmediğinden emin olun.

SU ŞİŞESİ İLE SUMO SQUAT

Sumo squat iç bacak ve kalçayı çalıştırıyor. 5 litrelik bir su şişesine ihtiyacımız var.

  • Bu sefer bacaklarınızı omuz genişliğinden bir tık fazla açın.
  • Ayak parmak uçlarınızı dışarıya doğru döndürün.
  • Su şişesini tutma sapından iki eliniz ile kavrayın ve sırtınız dik pozisyonda çömelin.
  • Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri gelin.

DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR

Hareketleri doğru yapmaya özen gösterin, bunun için videolu anlatımlardan yararlanabilirsiniz. Eğer ağırlıkların size az geldiğini düşünüyorsanız 2 tane su şişesi kullanabilirsiniz. Tekrar ve set sayılarını kendinize göre zamanla azaltıp arttırabilirsiniz. Bu hareketler yanında kardiyo egzersizleri yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi unutmayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
'Ne yaptıysam olmadı' demeyin 'Ne yaptıysam olmadı' demeyin
1 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumları!1 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın!
Çok basit tarifle tek püskürtmeyle örümceklerin kaçışını izleyeceksiniz!
Çok basit tarifle tek püskürtmeyle örümceklerin kaçışını izleyeceksiniz!
Temizlik yapayım derken mikropları yaymayın!
Temizlik yapayım derken mikropları yaymayın!
'Ne yaptıysam olmadı' demeyin
'Ne yaptıysam olmadı' demeyin
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sosyal medyada olay oldu! 'Bu hesabı kim yönetiyor?'
Sosyal medyada olay oldu! 'Bu hesabı kim yönetiyor?'
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sonuçlar korkutucu! Oje sürdükten 10 saat sonra...
Sonuçlar korkutucu! Oje sürdükten 10 saat sonra...
Sahte gamze nasıl yapılır?
Sahte gamze nasıl yapılır?
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sönük saçlar için bunu deneyin! Pudra ve fön makinesiyle...
'Ne yaptıysam olmadı' demeyin
Sırlarını açıkladı! En iyi kalçaya sahip olmak için 3 önemli ipucu
Sırlarını açıkladı! 3 önemli ipucu
Moda devi Ralph Lauren'den 6 bin TL'ye 'boya lekeli' tulum!
'Boya lekeli' tulum satışa çıktı
Saçınızı sıkı sıkı örmek bakın neye neden oluyor...
Belki de ağrıya neden olan budur!
Süt kaymağı sayesinde artık kozmetik ürünlere para vermeyeceksiniz
Pürüzsüz ve yumuşacık bir cildin sırrı aslında kahvaltı sofrasında
Düşündüğünüzden daha fazlası! Limonda saklı mucize gibi sırlar...
Düşündüğünüzden daha fazlası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.