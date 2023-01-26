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  4. Görüntüler Adana'dan! Sahibinden kaçan keçi eczaneye girdi

Görüntüler Adana'dan! Sahibinden kaçan keçi eczaneye girdi

26.01.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir eczaneye giren keçi renkli görüntülere sahne oldu, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Kozan ilçesi Cumhuriyet mahallesi Kale ardı sokaktaki eczanede yaşandı. Sahibinden kaçan inatçı bir keçi eczaneye girdi. İş yerinde eczacı Nisanur Yıldırım ve çalışanları dakikalarca peşinden koşturan keçi dışarı çıkarıldı. Çıkarılan keçi tekrar eczaneye girerek çalışanları korkuttu. İş yerindekilerin tekrar çıkarttığı ve kapıyı kapatarak kurtulduğu inatçı keçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZİ KORKUTTU"

Olayı anlatan eczacı Nisanur Yıldırım, “Keçi birden eczaneye girdi çok şaşırdık. 20 dakika boyunca sürekli geldi gitti kameraya o anlar yansıdı. Bizi korkuttu, çıkmak istemedi kovaladı. Kapıyı kapattık yine gelmek istedi. Bizim ve eczanemiz için tatlı bir anı oldu” dedi. (İHA)

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Adana keçi Eczane

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