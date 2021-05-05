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  4. Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama: Torunu ile markete gelen yaşlı kadına ceza yazılmadı

Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama: Torunu ile markete gelen yaşlı kadına ceza yazılmadı

05.05.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valiliği, bugün bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen, "Edirne’de markete çocuklarıyla gidenlere ceza" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün Edirne'de markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kalan yaşlı kadın ve torununa, herhangi bir cezanın verilmediği bildirildi.

"İNSANİ DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK CEZA UYGULANMADI"

Yaşlı kadının yürüyemediği için markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, "Belli mesafenin üzerinde yürüme sorunlarından dolayı markete torununun motosikleti ile gelmek zorunda kalan yaşlı annemiz ve torununa, görevli emniyet güçlerimiz tarafından tespit tutanağı tutulmuş ancak insani durum göz önünde bulundurularak herhangi bir ceza uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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