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    4. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı! Ölen yakınını ATM'den para çekmeye götürdü... O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

    Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı! Ölen yakınını ATM'den para çekmeye götürdü... O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.06.2024 08:27
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir kadının vefat eden yakınını para çekmek için ATM'ye getirdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Brezilya'da çekildiği iddia edilen görüntülerde kadın vefat eden adamın parmak izini kullanarak para çektikten sonra hiçbir şey olmamış gibi paraları göğsüne sıkıştırdı.

    Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı! Ölen yakınını ATM'den para çekmeye götürdü... O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın ve tekerlekli sandalyeyle getirdiği yaşlı bir adamın ATM'Den para çektiği anlar yer aldı.

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    O anlarda adamın tamamen hareketsiz bir şekilde durması ve başının geriye doğru düşmesi şüphe uyandırdı. Genç kadının desteğiyle başını dik tutan adam yine kadının desteğiyle parmak izini ATM'ye okutarak para çekti.

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    O anlarda adamın ölü olduğu iddia edilirken görüntüler infial yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl olabiliyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek mi?" yorumunu yaptı.

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