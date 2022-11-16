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Görüntüler sosyal medyada olay oldu! AK Parti Ordu İl Başkanlığından "erkek dansöz oynatıldı" iddialarına ilişkin açıklama

16.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü olay oldu. AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlendiği iddia edilen bir eğlencede erkek dansöz oynatıldığı öne sürüldü. O anlara ilişkin görüntüler gündeme otururken AK Parti Ordu İl Başkanlığından jet açıklama geldi. Haberlerin gerçek dışı ve iftira olduğu belirtilirken kadın kolları tarafından böyle bir eğlence düzenlenmediği ifade edildi.

Görüntüler sosyal medyada olay oldu! AK Parti Ordu İl Başkanlığından "erkek dansöz oynatıldı" iddialarına ilişkin açıklama

AK Parti Ordu Kadın Kolları tarafından düzenlendiği iddia edilen bir eğlence gecesinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan videoda erkek dansözlerin oynadığı görülürken iddialar ve görüntüler hızla yayılarak olay oldu. Binlerce yorum alan paylaşımlar sonrası AK Parti Ordu İl Başkanlığından jet bir açıklama geldi.

HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Bir internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26'da yayınlanmış olan 'AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı' başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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"FATSA İLÇESİNDE ÖZEL BİR FİRMA DÜZENLEDİ"

"AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dansöz Ordu ak parti

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