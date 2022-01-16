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Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu! Tantunici konuştu: Video montaj

16.01.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çöpten toplanan biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu. Sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin dükkan sahibi videonun gerçek dışı olduğunu ifade ederek "Bunları benim çocuğum da yiyor” dedi.

Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu! Tantunici konuştu: Video montaj

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü olay olmuştu. İstanbul Kadıköy'de bir tantunici dükkanında biberlerin çöpten toplandığı yönündeki görüntüler tepki çekmişti. Hakkında işlem başlatılan dükkan sahibi videoyla ilgili açıklama yaptı.

"VİDEO MONTAJ"

Yaşanan olay sonrası firma sahibi iddiaları reddederek işten çıkartılan çalışanların videoyu çektiğini belirtti. Firma sahibi Rıza Şimşek, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

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“Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz.

"BUNLARI BENİM ÇOCUĞUM DA YİYOR"

Bizim elit yerlerde şubelerimiz var. Biz ulusal anlamda tam not almış bir firmayız. Ayrıca sürekli denetimlerin yapıldığı bir firmayız. İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber mi toplayacağız. Bunları benim çocuğum da yiyor. Böyle bir şey asla olamaz.

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"BU VİDEO İFTİRADADIR, BUNLARA İTİBAR ETMEYİN"

Bu video tamamıyla gerçek dışıdır. Yasal sürecimizi başlattık. Bu video iftiradır, bunlara itibar etmeyin. Bizim müşterilerimiz zaten bizi bilir. Bizim üretim esnasındaki tüm aşamalarımız video halinde var. Bizim vicdanımız çok rahat. Alnımız ak. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Bu zamana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşayan olmadı. Ben buna kalıbımı basarım."

Kaynak: İHA

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sosyal medya İstanbul Kadıköy
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