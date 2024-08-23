Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Görüntülere tepki yağdı! Direksiyon başında film izledi... Trafiği birbirine kattı: "Kaç arabayı tehlikeye attı"

    Görüntülere tepki yağdı! Direksiyon başında film izledi... Trafiği birbirine kattı: "Kaç arabayı tehlikeye attı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 08:23
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada seyir halindeki bir aracın sürücüsünün direksiyon başında cep telefonundan film izlediği anlar paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi.

    Görüntülere tepki yağdı! Direksiyon başında film izledi... Trafiği birbirine kattı: "Kaç arabayı tehlikeye attı"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde akan trafikte direksiyonun başındayken cep telefonuyla film izlediği görüldü. Bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, "Bu bayan Hadımköy'den beri telefonda film mi izliyor, oyun mu oynuyor? Bu şekilde gidiyor. Kaça arabayı tehlikeye attı ihbarımdır" ifadelerini kullandı.

    5

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Maganda" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ehliyeti nereden almış?" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!

    Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!

    Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

    Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

     Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

    Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

     Öldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildi

    Öldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildi

     Her detayı korkunç! 12 yaşındaki kıza babası ve sevgilisi işkence etti

    Her detayı korkunç! 12 yaşındaki kıza babası ve sevgilisi işkence etti
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya trafik araba
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

    Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

    Benzine indirim geldi!

    Benzine indirim geldi!

    Kafa derisinden kan gelip koku sızmaya başlayınca uçaktan kovuldu

    Kafa derisinden kan gelip koku sızmaya başlayınca uçaktan kovuldu

    Lüks çantasını yere koymayı reddeden yolcu uçaktan kovuldu

    Lüks çantasını yere koymayı reddeden yolcu uçaktan kovuldu

    Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

    Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

    Timsah saldırıp diri diri yedi! "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"

    Timsah saldırıp diri diri yedi! "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

    Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

    Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.