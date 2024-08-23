Görüntülere tepki yağdı! Direksiyon başında film izledi... Trafiği birbirine kattı: "Kaç arabayı tehlikeye attı"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde akan trafikte direksiyonun başındayken cep telefonuyla film izlediği görüldü. Bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, "Bu bayan Hadımköy'den beri telefonda film mi izliyor, oyun mu oynuyor? Bu şekilde gidiyor. Kaça arabayı tehlikeye attı ihbarımdır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Maganda" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ehliyeti nereden almış?" yorumunu yaptı.