Görünüşü sizi yanıltmasın zencefilin faydaları saymakla bitmiyor

En güzeli de bu tariflerin hepsini evde kolayca uygulayabileceksiniz.

Zencefil tüketmenin 12 faydası

1 / 13 Uygulamadan önce bunları bilmenizde fayda var Eğer kalp ve karaciğer problemleriniz varsa, vücut ısınız yüksekse veya mukoza zarlarınız hasar görürse zencefil kullanmamalısınız. Ayrıca kanayan yaranız veya hamileliğin 2. ve 3. trimesterindeyseniz yine zencefil kullanmamalısınız. Zencefil, hem rendelenmiş hem de taze olarak yararlıdır ve esansiyel yağı da çok faydalıdır. Bunu yemekler, hamur işleri ve içeceklere ekleyebilirsiniz. Zencefil özü bulunan bir maskeyi uygulamadan önce alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek için kolunuzun küçük bir yerinde denemelisiniz.

2 / 13 Selülitle savaşır 17 gr zencefil suyu ile 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefili karıştırın. Aynı kaba 1-1.5 bardak deniz tuzu ekleyin. Selülitli bölgeye karışımı sürün ve bir süngerle ovun.

3 / 13 Metabolizma sürecini hızlandırır ve mide bulantısını geçirir Sindirim problemleriniz varsa veya hamilelik sırasında bulantıdan veya mide bulantısından muzdaripseniz, çayınızın içine biraz taze zencefil ekleyebilirsiniz.

4 / 13 Tırnakları güçlendirir ve büyümelerine yardımcı olur 1-2 çorba kaşığı shea yağını eritin. 1-2 çay kaşığı avokado yağı, 3-5 damla paçuli esansiyel yağı, 3-5 damla zencefil esansı yağı ve 5-7 damla limon esansı yağı ekleyin. Karıştırın ve kuru temiz bir kavanoza koyun. Bir maske olarak veya el kremi ile birlikte kullanabilirsiniz. Not! Bu madde alerjiye neden olabilir, bu yüzden çok dikkatli olmalısınız.

5 / 13 Bağışıklığı güçlendirir Asortik asit, A ve B vitaminleri, çinko, kalsiyum, iyot, doğal antibiyotikler, antimikotikler ve zencefil konsantrasyonu sayesinde zencefil vücudumuzu güçlendirir ve çeşitli hastalıklara karşı direncimizi artırır. 250 ml yeşil veya siyah çaya 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil kökü ve bal ekleyin. Grip mevsiminde yemeklerden önce sabahları 1 yemek kaşığı tüketin.

6 / 13 Beynin çalışmasını uyarır Zencefil tüketimi, beyin hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatır. Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koyar. Dahası, zencefil kökü tüm bilişsel işlevleri geliştirir ve hafızayı keskin tutmaya yardımcı olur.

7 / 13 Yaşlanma süreciyle savaşır Zencefil çok miktarda antioksidan içerir, vücutta yenileme süreçlerini hızlandırır ve serbest radikalleri ve toksinleri temizler.

8 / 13 Kilo kaybına yardımcı olur Zencefil metabolizmayı hızlandırır ve iştahı azaltır. Yemeklerden 30 dakika önce zencefilli çay içerseniz, daha az yemek yersiniz. Ayrıca rendelenmiş zencefil, tarçın ve bir tutam kırmızı biber ile bir bardak kefir ya da yoğurt da tüketebilirsiniz.

9 / 13 Cinsel isteği artırır Zencefil, kan dolaşımını uyarır, hormonları güçlendirmeye yardımcı olur ve hassasiyeti artırır. Cinsel ilişkide afrodizyak görevi görür.

10 / 13 Cildi parlatır Cildi gençleştirmek ve parlatmak için eşit miktarlarda rendelenmiş zencefil, bal ve limon suyunu karıştırın. Yüzünüzde 30 dakika boyunca bekletin. Zencefildeki bazı elementler kemoterapi alan bir kişinin durumunu hafifletmeye yardımcı olabilir.

11 / 13 Sivilcelerden kurtulmanızı sağlar 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefili ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırın. İltihabı ve kızarıklığı hızlıca gidermek için her sivilceye uygulayın. 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefili, 1 tatlı kaşığı bal ve biraz sütle karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.

12 / 13 Kan bileşimini normalleştirir Araştırmaya göre, düzenli zencefil tüketimi kolesterol ve kan şekeri seviyesini normalize edebilir. Olası komplikasyon riskini de azaltabilir. Dahası, zencefil kan pıhtılaşması ve yüksek tansiyona karşı direnç gösterir. Bir tarçın çubuğu ile biraz zencefil kaynatın, soğumaya bırakın ve günde 2-3 kez için.