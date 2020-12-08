Göz alıcı dudaklar için ev yapımı kolay dudak peelingi tarifleri

Çatlamış bir dudağa sahipseniz hangi ruju sürerseniz sürün hoş durmayacaktır. Kullandığınız ürünün belirgin ve güzel durabilmesi için dudakların pürüzsüz olması gerekir. Bunu sağlamak için uygulayabileceğiniz ev yapımı dudak peeling tariflerini yazının detayında bulabilirsiniz. Pürüzsüz Dokuyu Yaratın Yüz güzelliğini ortaya çıkaran en belirgin detaylardan biri pürüzsüz dudaklardır. Dudaklarınız çatlak ve kuru olduğunda ister bir ürün kullanın ister kullanmayın bakımsız görünecektir. Bunu engellemek veya bu görünümden kurtulmak için ev yapımı dudak kremi kullanmak en kolay yöntemdir. Bu şekilde dudaklar nemlendirilir ve kuru görünüm ortadan kalkar. Vücudunuzun tüm derisi vakti gelince yenilenir ve dökülür. Peeling işlemi de bu dökülmeyi doğal yolla hızlandırır. Alttan yeni hücrelerin gelmesini destekler. Bu şekilde dudaklar çatlamaz ve sağlıklı olur. Evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle siz de sağlıklı dudaklara sahip olabilirsiniz. Etkili Peeling Tarifleri Dudak peeling yapımı evdeki malzemelerle oldukça kolaydır. Peeling yapımı için en etkili malzemelerden biri şekerdir. Hem bulunması kolaydır hem de etkilidir. Esmer şeker daha yumuşaktır. Bu sebeple beyaz şeker yerine esmer şeker kullanabilirsiniz. Hazırlaması daha rahat olur. Eğer cildiniz çok hassassa şekeri blenderdan geçirip eritmenizi tavsiye ederiz.

Bir çay kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı toz şekeri bir kabın içinde karıştırın.

İyice karıştıktan sonra 4-5 dakika boyunca dudaklarınıza masaj yaparak uygulayın.

Daha sonra ılık su ile yıkayın.

İşlem tamamlandıktan sonra dudaklarınıza nemlendirici sürebilirsiniz. Şekerle farklı bir tarif de uygulayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limonu macun haline gelene kadar karıştırın. Diğer tarifte olduğu gibi 4-5 dakika dudağınıza masaj yaparak uygulayın. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla silin. Bu tarifleri haftada bir kez ya da dudaklarınız çok kuruysa iki kez uygulayabilirsiniz. Bal Peeling ile Dudaklarınızı Nemlendirin Bal nemlendirici özelliği olan bir üründür. Bu ürün dudağınızın nem dengesini korur. Aynı zamanda balın antibakteriyel özelliği bulunur. Böylece dudaklarınızdaki çatlaklar arasından bakteri veya mikropların girmesi engellenir. Dudağınızın doğal pembeye dönmesine yardımcı olur.

Balla peelingi hazırlamak için bir kapta bir tatlı kaşığı balı, bir tatlı kaşığı yoğurdu ve biraz mısır ununu karıştırın. Macun kıvamına gelene dek karıştırmaya devam edin. Macun kıvamına geldiğinde dudaklarınıza sürün. Yaklaşık 10 dakika kuruyana kadar bekleyin. Parmaklarınızla birkaç dakika ovun. En son olarak da ılık su ile durulayın.

Bu peelingi haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra gece yatmadan önce dudaklarınıza bal sürüp yatarsanız sabah kalktığınızda daha sağlıklı ve nemli dudaklara sahip olursunuz.

Badem Peeling İle Dudaklarınızı Yenileyin Bademin de nemlendirici etkisi bulunur. Bu etkisi sayesinde dudak peelingi yapımında kullanılabilir. Bademli dudak peeling evde yapmak için bir çay kaşığı doğranmış bademi, bir çay kaşığı rafine şekeri ve yarım çay kaşığı balı bir kapta karıştırın. Bu karışımı dudaklarınıza kalın bir şekilde sürün. İki dakika bekletin. Ardından diş fırçası yardımıyla karışımı çıkarın. Bunun için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Ilık suyla yıkayıp kurulayın. Üzerine badem yağı sürün. Haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz. Severek İçtiğiniz Kahveyle Cildinizi Yenileyin Kahve; sevilerek içilen, aroması ve kokusuyla insanları rahatlatan bir içecektir. Dudak peelingi ev yapımı ürünler içinde bulunan kahve etkili ürünlerdendir. Kahve telvesi cildi yumuşatır ve cildin pul pul dökülmesini önler. Cildi pürüzsüzleştirirken dudaklar üzerindeki ölü derinin atılmasını sağlar.

Kahve telvesi peeling için küçük bir kap içine 1 çay kaşığı kahve telvesini, 1 çay kaşığı balı, 1-2 damla zeytinyağını koyun. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bu karışımı 4-5 dakika masaj yaparak dudaklarınıza sürün. Kuruması için 10 dakika dudaklarınızda bekletin. Su ile durulayın. Daha sonra nemlendirici bir dudak kremi sürün. Haftada bir uygulayabilirsiniz.