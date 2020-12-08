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Göz alıcı dudaklar için ev yapımı kolay dudak peelingi tarifleri

Perihan Gövel Perihan Gövel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla yaşanan problemlerin başında dudak çatlamaları ve cansız görünen dudaklar gelir. Siz de bu durumdan şikayetçiyseniz evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz evde dudak peeling ürünleriyle bu durumu çözebilirsiniz.

Göz alıcı dudaklar için ev yapımı kolay dudak peelingi tarifleri

İçindekiler

  • Pürüzsüz Dokuyu Yaratın
  • Etkili Peeling Tarifleri
  • Bal Peeling ile Dudaklarınızı Nemlendirin
  • Badem Peeling İle Dudaklarınızı Yenileyin
  • Severek İçtiğiniz Kahveyle Cildinizi Yenileyin
  • Ölü Deriyi Çilek ile Temizleyin
  • Gülün Eşsiz Kokusuyla Dudaklarınızı Doğal Görünüme Kavuşturun

Çatlamış bir dudağa sahipseniz hangi ruju sürerseniz sürün hoş durmayacaktır. Kullandığınız ürünün belirgin ve güzel durabilmesi için dudakların pürüzsüz olması gerekir. Bunu sağlamak için uygulayabileceğiniz ev yapımı dudak peeling tariflerini yazının detayında bulabilirsiniz.

Pürüzsüz Dokuyu Yaratın

Yüz güzelliğini ortaya çıkaran en belirgin detaylardan biri pürüzsüz dudaklardır. Dudaklarınız çatlak ve kuru olduğunda ister bir ürün kullanın ister kullanmayın bakımsız görünecektir. Bunu engellemek veya bu görünümden kurtulmak için ev yapımı dudak kremi kullanmak en kolay yöntemdir. Bu şekilde dudaklar nemlendirilir ve kuru görünüm ortadan kalkar. Vücudunuzun tüm derisi vakti gelince yenilenir ve dökülür. Peeling işlemi de bu dökülmeyi doğal yolla hızlandırır. Alttan yeni hücrelerin gelmesini destekler. Bu şekilde dudaklar çatlamaz ve sağlıklı olur. Evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle siz de sağlıklı dudaklara sahip olabilirsiniz.

Etkili Peeling Tarifleri

Dudak peeling yapımı evdeki malzemelerle oldukça kolaydır. Peeling yapımı için en etkili malzemelerden biri şekerdir. Hem bulunması kolaydır hem de etkilidir. Esmer şeker daha yumuşaktır. Bu sebeple beyaz şeker yerine esmer şeker kullanabilirsiniz. Hazırlaması daha rahat olur. Eğer cildiniz çok hassassa şekeri blenderdan geçirip eritmenizi tavsiye ederiz.

  • Bir çay kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı toz şekeri bir kabın içinde karıştırın.
  • İyice karıştıktan sonra 4-5 dakika boyunca dudaklarınıza masaj yaparak uygulayın.
  • Daha sonra ılık su ile yıkayın.
  • İşlem tamamlandıktan sonra dudaklarınıza nemlendirici sürebilirsiniz.

Şekerle farklı bir tarif de uygulayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limonu macun haline gelene kadar karıştırın. Diğer tarifte olduğu gibi 4-5 dakika dudağınıza masaj yaparak uygulayın. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla silin. Bu tarifleri haftada bir kez ya da dudaklarınız çok kuruysa iki kez uygulayabilirsiniz.

Bal Peeling ile Dudaklarınızı Nemlendirin

Bal nemlendirici özelliği olan bir üründür. Bu ürün dudağınızın nem dengesini korur. Aynı zamanda balın antibakteriyel özelliği bulunur. Böylece dudaklarınızdaki çatlaklar arasından bakteri veya mikropların girmesi engellenir. Dudağınızın doğal pembeye dönmesine yardımcı olur.
Balla peelingi hazırlamak için bir kapta bir tatlı kaşığı balı, bir tatlı kaşığı yoğurdu ve biraz mısır ununu karıştırın. Macun kıvamına gelene dek karıştırmaya devam edin. Macun kıvamına geldiğinde dudaklarınıza sürün. Yaklaşık 10 dakika kuruyana kadar bekleyin. Parmaklarınızla birkaç dakika ovun. En son olarak da ılık su ile durulayın.
Bu peelingi haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra gece yatmadan önce dudaklarınıza bal sürüp yatarsanız sabah kalktığınızda daha sağlıklı ve nemli dudaklara sahip olursunuz.

Badem Peeling İle Dudaklarınızı Yenileyin

Bademin de nemlendirici etkisi bulunur. Bu etkisi sayesinde dudak peelingi yapımında kullanılabilir. Bademli dudak peeling evde yapmak için bir çay kaşığı doğranmış bademi, bir çay kaşığı rafine şekeri ve yarım çay kaşığı balı bir kapta karıştırın. Bu karışımı dudaklarınıza kalın bir şekilde sürün. İki dakika bekletin. Ardından diş fırçası yardımıyla karışımı çıkarın. Bunun için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Ilık suyla yıkayıp kurulayın. Üzerine badem yağı sürün. Haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

Severek İçtiğiniz Kahveyle Cildinizi Yenileyin

Kahve; sevilerek içilen, aroması ve kokusuyla insanları rahatlatan bir içecektir. Dudak peelingi ev yapımı ürünler içinde bulunan kahve etkili ürünlerdendir. Kahve telvesi cildi yumuşatır ve cildin pul pul dökülmesini önler. Cildi pürüzsüzleştirirken dudaklar üzerindeki ölü derinin atılmasını sağlar.
Kahve telvesi peeling için küçük bir kap içine 1 çay kaşığı kahve telvesini, 1 çay kaşığı balı, 1-2 damla zeytinyağını koyun. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bu karışımı 4-5 dakika masaj yaparak dudaklarınıza sürün. Kuruması için 10 dakika dudaklarınızda bekletin. Su ile durulayın. Daha sonra nemlendirici bir dudak kremi sürün. Haftada bir uygulayabilirsiniz.

Ölü Deriyi Çilek ile Temizleyin

Çilek, doğal dudak peelingleri içinde etkili bir üründür. Ölü derinin dökülmesine yardımcı olur. Dudakların solgun görünümünü giderir. Dudakları doğal rengine kavuşturur. Çileğin içinde doğal mineral ve vitaminler bulunur. Bu şekilde dudakların da canlı ve sağlıklı olmasını sağlar.
Çilek peeling için iki yöntem vardır. Bunlardan ilki için sadece çilek yeterlidir. Bunun için sert bir çileği ikiye kesin. Dudaklarınıza nazikçe bastırarak sürün. 10 dakika kadar dudağınızda bekletin. Daha sonra dudaklarınızı ılık suyla yıkayın. Bu uygulamayı haftada iki veya üç kez uygulayabilirsiniz.
Bu peelingin ikinci yöntemi ise 1-2i adet çileği ezerek püre haline getirmektir. Ezdiğiniz çileklerin içine biraz bal ekleyin. Bunu dudaklarınıza sürün ve yumuşak kıllı bir diş fırçası ile fırçalayın. 8-10 dakika kadar dudaklarınızda bekletin ve kurumaya bırakın. Daha sonra yıkayın. Bu karışımı haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

Gülün Eşsiz Kokusuyla Dudaklarınızı Doğal Görünüme Kavuşturun

Bahçelerinizdeki gülleri peeling yapmak için kullanabilirsiniz. Peeling için gül yaprakları gizli bir malzemedir. Kuru ve çatlamış dudaklar için gül oldukça nemlendiricidir. Aynı zamanda dudağa doğal pembe bir renk verir.
Gül yaprağından dudak peeling evde nasıl yapılır diye sorarsanız bir kabın içine 1 yemek kaşığı ezilmiş gül yaprağını koyarak işe başlayabilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı süt kreması ilave edin. Bu iki malzemeyi iyice karıştırın. Sonrasında dudağınıza uygulayın. 5 dakika kadar dudağınızda bekletin. Ardından yumuşak başlı bir diş fırçası yardımıyla dudağınızdan çıkarın. Ilık suyla dudağınızdan temizleyin. Haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

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