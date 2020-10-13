Göz altı kapatıcısı uygulamanın püf noktası! Ünlü isimler bu yöntemi uyguluyor

Cilt kusurlarını gizlemek için kullanılan concealer, karşımıza kapatıcı ismiyle de çıkıyor. Krem kapatıcı, likit kapatıcı, toz kapatıcı, stick kapatıcı ve kalem kapatıcı olmak üzere 5 çeşidi vardır. Kullanımı en pratik olan çeşitleri ise kalem ve stick kapatıcılardır. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz likit kapatıcılar önerilmektedir. Hızlı ve pratik bir makyaj için kalem kapatıcı tavsiye edilir.

Kapatıcı konusunda en önemli ayrıntı renk seçimidir. Cildinizden sadece bir ton açık kapatıcı kullanmalısınız. Yüzünüze kapatıcı uygulamadan önce yıkayın ve nemlendirici sürün.

Kapatıcıyı göz altına uygularken ters üçgen şeklinde sürün. Kapatıcı fırçasıyla tampon hareketlerle kapatıcıyı cildinize yedirin. Malzemeyi cildinize dağıtırken ters üçgenin kenarlarına taşırarak dağıtmaya özen gösterin.

Kapatıcının ardından BB kremi doğal bir bütünlük vermesi açısından cildinize dağıtın. İşte teknik bu kadar basit.



