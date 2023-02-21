Göz altı mezoterapisi nedir, nasıl yapılır? Göz altı mezoterapisi ne işe yarar, kimlere uygulanır?

Göz altı mezoterapisi göz çevresindeki kırışık görünümü yok etmek ve yaşlanma karşıtı bir etki göstermek amacıyla uygulanır. Ameliyatsız bir tedavi yöntemi olan göz altı mezoterapisi sayesinde cilt yenilenir ve kan dolaşımı hızlanabilir. Göz altı mezoterapi uygulaması ile göz çevresi daha sıkı, sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşabilir. Hyaluronik asit, mineraller, antioksidanlar, vitaminler ve aminoasitler göz altına enjekte edilir ve cildin ihtiyacı karşılanır.

Göz altı mezoterapi nedir?

Göz çevresinin daha genç görünmesi için ameliyatsız olarak mikro iğnelerle yapılan işleme göz altı mezoterapisi denir. Bu işlem esnasında kullanılan enjeksiyon maddelerinin içinde vitamin, mineral, protein, peptit gibi pek çok bileşen bulunur. Küçük ve ince iğneler kullanıldığı için ağrısız ve acısız bir işlemdir.

Göz altı mezoterapisi nasıl yapılır?

Göz altı mezoterapi nedir sorusunun yanıtı hastalar tarafından oldukça araştırılır. Bu uygulama göz çevresinde problem olan hastalar için başvurulan bir tedavi yöntemidir. Göz altı mezoterapisi özel küçük mezoterapi iğneleri kullanılarak yapılır. Göz çevresinde belli bölgelere uygulanan bu işlem, 1,5-3 cm aralıklar şeklinde gerçekleştirilir. 15 dakika gibi oldukça kısa bir sürede uygulanan göz mezoterapisi, mutlaka alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Göz altı mezoterapisi ne işe yarar?

Göz altı mezoterapisi nasıl yapılır sorusundan sonra bu işlemin ne işe yaradığı da oldukça merak edilir. Özellikle yaşlanmayla birlikte meydana gelen göz çevresi problemlerinde etkili bir tedavi olduğu söylenebilir. Göz çevresi mezoterapi uygulamasının avantajları şu şekildedir:

Göz altı sarkmaları ve torbaları yok edilebilir.

Göz altı morlukları zamanla giderilebilir.

Göz çevresindeki yorgun ve kişiyi yaşlı gösteren görünüm ortadan kaldırılabilir.

Zamanla göz çevresinde meydana gelebilecek kırışıklıklar önlenebilir.

Göz etrafındaki renk değişiklikleri kısa sürede çözülebilir.

Göz çevresindeki ince çizgilerde azalma görülebilir.

Göz altı mezoterapisi kimlere uygulanır?

Mezoterapi göz altı morlukları için uygulanan bir tedavi olarak öne çıkar. Bu tedaviyi tercih edebilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

18 yaşını doldurmuş hastalar

Gebelik ya da emzirme sürecinde olmayan kadınlar

Göz çevresinde enfeksiyon bulunmayanlar

Ürün içeriğindeki bileşenlere alerjisi olmayanlar

Göz altında ve çevresinde kırışıklık, morarma, torba, halka ve ince çizgi olanlar

Göz altı mezoterapisi yan etkileri ise uygulama alanında hafif şişlik, kızarma, morluk gibi komplikasyonlardır. Ağrısız ve acısız bir işlem olduğu için kişi, hemen günlük hayatına geri dönebilir.



