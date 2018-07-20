Göz Makyajı Nasıl Yapılır?

Gidilecek yere, saate, mevsime ve daha birçok değişkene göre, yapılacak makyaj da farklılık gösterir. Günlük makyajı daha çok dumanlı göz makyajı ile tamamlamak mümkünken şık bir gece daveti için buğulu göz makyajı tercih edilebilir. Yapması diğerlerine göre nispeten daha zor olan gölgeli göz makyajı da, bir davete katılırken tercih edilebilecek seçenekler arasındadır.
1. Dumanlı göz makyajı
Dumanlı göz makyajını işe giderken ya da gece dışarı çıkarken yapabilir, bu sayede gözlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Duman göz makyajıyla hem sadelikten uzak hem de abartıya kaçmayan bir görüntü elde edebilirsiniz.
İlk olarak açık tonda bir farı göz kapağınıza sürün.
Alt ve üst kirpiklerinizin diplerine ince bir kalem çekin. Böylece gözleriniz çerçevelenmiş olur ve ön plana çıkar.
Siyah renkli krem farı göz kapağınıza parmak uçlarınızla nazik bir şekilde sürün.
Kaşlarınızın daha belirgin olmasını sağlamak için kaşınızın hemen altına krem renkli bir farı ince bir fırçayla sürün. Böylece gözlerinizdeki koyuluk daha da belli olur.
Göz şeklinize uygun bir kalınlıkta eyeliner çekin.
Kirpikleriniz kısaysa ve rimelle kıvrılmıyorsa önce kirpik kıvırma aparatıyla kirpiklerinizi kıvırın. Ardından siyah bir rimeli kirpiklerinize sürün.
Son olarak da göz pınarlarınıza beyaz renkte bir far uygulayın. Bu sayede gözleriniz biraz daha yuvarlak görünür.
Daha çok gece davetlerinden önce tercih edeceğiniz buğulu göz makyajı sayesinde dikkat çekici bir görüntüye sahip olabilirsiniz.
Cildinize uygun far bazını göz kapağınıza yedirin.
Nötr tonlarda bir farı göz kapağınıza sürün.
Gözünüzü çevreleyecek şekilde siyah bir kalem çekin ve bir makyaj fırçasıyla gözünüzün tüm çevresine dağıtın. Her bölge koyu tonlarda olmasın. Kalemi göz bölgenize üst kısımlar daha açık tonlarda olacak şekilde dağıtın. Bu sayede buğu görüntüsü elde etmiş olursunuz.
Göz çukurunun olduğu yere koyu kahverengi bir kalemle kalın bir çizgi çekin. Bu çizgiyi de bir fırça yardımıyla dağıtın.
Göz şeklinize uygun bir kalınlıkta eyeliner çekin.
Göz kapaklarınızın iç tarafına göz kalemi sürün.
Kirpiklerinizi kıvırdıktan sonra makyajınızla uyumlu bir renkte rimeli kirpiklerinize uygulayın.
Gölgeli göz makyajını da gece eğlencesine gitmeden ya da bir davete katılmadan önce yapabilirsiniz. Birbirleriyle uyumlu renklerde birden fazla farın uygulanmasıyla yapılan bir göz makyajıdır. Aynı zamanda günlük göz makyajı olarak da tercih edilebilir.
İlk olarak far bazınızı göz kapağınıza yedirin.
Beyaz tonlarda bir farı göz kapağınızın her yerine uygulayın.
Koyu kahve tonlarında bir farı fırça yardımıyla gözünüzün sadece üst kısmına sürün ve yatay bir şekilde dağıtın.
Siyah farı gözün başladığı yerden bittiği yere kadar alt bölgelere uygulayın. Bu aşamada göz pınarlarınıza siyah fark gelmemesine dikkat edin. Fark siyahtan griye doğru uzanan gölgeli bir görüntüye ulaşana kadar dağıtın.
Göz şeklinize uygun bir şekilde eyeliner çekin. Eyeliner çizgisi göz pınarından gözün bittiği yere kadar kalınlaşarak ilerlemeli.
Elinizle göz pınarlarınıza beyaz far uygulayın. Göz kapağınızın iç tarafına beyaz göz kalemi yardımıyla aydınlık bir görünüm verin.
l Yapacağınız göz makyajının gideceğiniz ortama ve zamana uygun olmasına dikkat edin.
l Göz makyajınızda kullanacağınız renkleri giydiğiniz kıyafetin tonlarıyla uyumlu olacak şekilde seçmeye özen gösterin.
l Makyaja başlamadan önce primer kullanmanız farın gün boyu bozulmadan kalmasını sağlar.
l Esas farınızı sürmeden önce açık tonlarda bir farı göz kapağınıza sürün.
l Göz kalemi gözlerinizin ön plana çıkmasını sağlar. Hem kirpik diplerinize hem de göz kapağınızın içine göz kalemi uyguladığınızda daha dikkat çekici bir görüntüye sahip olabilirsiniz.
l Kirpikler göz bölgesinin en dikkat çeken kısmıdır. Mutlaka kirpik yapınıza uygun bir maskara edinin. Kirpikleriniz kısaysa daha uzun görünmelerine sağlayacak bir rimel tercih edin.
l Takma kirpik kullanmamaya çalışın. Bu, makyajınıza daha yapay bir görünüm verecektir.
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