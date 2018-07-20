Göz Makyajı Nasıl Yapılır?

Gidilecek yere, saate, mevsime ve daha birçok değişkene göre, yapılacak makyaj da farklılık gösterir. Günlük makyajı daha çok dumanlı göz makyajı ile tamamlamak mümkünken şık bir gece daveti için buğulu göz makyajı tercih edilebilir. Yapması diğerlerine göre nispeten daha zor olan gölgeli göz makyajı da, bir davete katılırken tercih edilebilecek seçenekler arasındadır.

Göz Makyajı Modelleri

1. Dumanlı göz makyajı

Dumanlı göz makyajını işe giderken ya da gece dışarı çıkarken yapabilir, bu sayede gözlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Duman göz makyajıyla hem sadelikten uzak hem de abartıya kaçmayan bir görüntü elde edebilirsiniz.