Gözlerinize hangi tonlarda makyajın yakıştığını biliyor musunuz? Farklı göz renklerine göre makyaj ipuçları

Makyaj, kadınların yüzyıllardır güzelliklerini öne çıkarmak için yaptıkları bir uygulama. Özenli bir göz makyajı da belirgin ve çekici bakışlara sahip olmak için önemli. Gözlerinizin güzelliğine güzellik katacak makyaj uygulamaları için doğru yerdesiniz. Gelin, göz renklerine göre makyaj ipuçlarına bir göz atalım.

KAHVERENGİ GÖZLER

Çoğu makyaj, kahverengi gözlerle uyum sağlıyor. Bu gözlere uygun renkler bronz, bakır, haki, mavi, koyu lacivert ve kahverengi far tonları. Bunları kullanarak bakışlarınızı daha çekici hale getirebilirsiniz. Uygulamanız gereken bir başka yöntem de göz pınarlarına ve kaş altlarına aydınlatıcı sürmek. Böylece daha aydınlık bakışlara sahip olabilirsiniz. Makyajınızın sonunda kirpiklerinize hacim veren bir maskara kullanmayı ihmal etmeyin.

MAVİ GÖZLER

Mavi gözlü kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, göz rengini arka planda bırakmayacak far renkleri tercih etmek. Bunu yaparken de göz renginizi tamamlayıcı ya da zıt tonları tercih etmelisiniz. Bakır ve altın tonları kullandığınız bir makyajın sonunda siyah bir göz kalemi çekerek mavi gözlerinizi daha da çekici hale getirebilirsiniz. Gözlerinizle uyum sağlayacak bir başka renk ise füme. Bu renk bir far uygulayıp kirpiklerinizi belirginleştirecek bir maskara kullanarak makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

YEŞİL GÖZLER

Doğru makyaj uygulamasıyla yeşil gözlere daha fazla derinlik katmak mümkün. Bu renk gözlere sahipseniz size en çok yakışan far tonlarının başında siyah, kırmızı, bakır, füme ve mor geliyor. Çikolata kahvesi eyeliner ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Kaçınmanız gereken renkler ise mavi ve yeşil tonları olmalı. Bu renkler gözlerinizi geri plana itebilir.

ELA GÖZLER

Ela gözler çoğu rengi kendilerine yakıştırabiliyorlar. Bu göz rengine sahipseniz çok şanslısınız çünkü çok geniş bir renk skalasında makyaj ürünleri tercih edebilirsiniz. Size en çok yakışacak renkler ise altın ve kahve tonları, yeşil, mavi, pembe ve turuncu gibi canlı renkler. Ayrıca kuyruklu bir eyeliner ve dumanlı göz makyajı da gözlerinizle oldukça uyum sağlar.



