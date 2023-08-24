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Gözde Mukavelat evinin salonunda otururken kurşun duvara isabet etti

24.08.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sıradakiler, Acil Aşk Aranıyor ve Küçük Gelin gibi dizilerde de rol alan Gözde Mukavelat yaşadığı korkunç olayla şoke oldu. Oyuncu annesiyle evinin salonunda otururken duvara isabet eden kurşunla neye uğradığını şaşırdı.

Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakterini canlandıran Gözde Mukavelat bir döneme damga vurduktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Reklam ve dizilerde rol almaya devam eden oyuncu annesiyle birlikte evde otururken şoke eden bir olay yaşadı.

Gözde Mukavelat annesiyle salonda otururken duvara isabet eden kurşunla neye uğradığını şaşırdı.

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Oyuncu "Hareket edemedik evin içinde duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki" dedi.
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"Çok tedirgin oldum" diyen Gözde Mukavelat "Polis geldi kovan aradı, ara sokaklarda kamera yok, ne yapılabilir ki, Allah'a emanet yaşıyoruz. Burası Şişli şehrin göbeği... Dikkat edin bile diyemiyorum çok korktum sadece. Ülkede güvenlik büyük sorun" diyerek sitem etti.

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