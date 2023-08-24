Gözde Mukavelat evinin salonunda otururken kurşun duvara isabet etti

Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakterini canlandıran Gözde Mukavelat bir döneme damga vurduktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Reklam ve dizilerde rol almaya devam eden oyuncu annesiyle birlikte evde otururken şoke eden bir olay yaşadı.

Gözde Mukavelat annesiyle salonda otururken duvara isabet eden kurşunla neye uğradığını şaşırdı.

Oyuncu "Hareket edemedik evin içinde duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki" dedi.



"Çok tedirgin oldum" diyen Gözde Mukavelat "Polis geldi kovan aradı, ara sokaklarda kamera yok, ne yapılabilir ki, Allah'a emanet yaşıyoruz. Burası Şişli şehrin göbeği... Dikkat edin bile diyemiyorum çok korktum sadece. Ülkede güvenlik büyük sorun" diyerek sitem etti.

