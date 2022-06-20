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Gözler bu tarihlere çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

20.06.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye açısından kritik öneme sahip iki diplomatik temas gerçekleştirecek. Bunlardan ilki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye ziyareti olacak. Selman'ın Türkiye ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından önem teşkil ediyor. İkincisi ise 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi olacak.

Gözler bu tarihlere çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayının son günlerinde Türkiye açısından kritik öneme sahip iki diplomatik temasta bulunacak. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin ardından 22 Haziran'da Türkiye'ye gelecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ziyareti olacak. İkinci ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun da görüşüleceği NATO Zirvesi olacak.

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VELİAHT PRENS ANKARA'YA GELİYOR

22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Erdoğan’ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

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NATO ZİRVESİNİN MERKEZİNDE TÜRKİYE OLACAK

İkinci kritik temas ise 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi olacak. Zirvede İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka katılım başvurusu görüşülecek. Türkiye, bu iki ülkenin özellikle İsveç'in terör örgütü PKK'ya desteklerinden dolayı atılan adıma olumlu bakmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı temaslar ve açıklamalara gözler çevrilirken Erdoğan'ın çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması planlanıyor.

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