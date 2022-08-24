Gözünden yaşlar boşandı! Özel hayatıyla dünyanın konuştuğu Finlandiya Başbakanı Marin isyan etti

Finlandiya Başbakanı Marin harap düştü! Başbakanlık konutunda arkadaşlarının üstsüz halde öpüştüğü fotoğraflarla Marin bir kez daha dünya gündeminde yerini aldı. Söz konusu kareler nedeniyle özür dileyen Marin, işini bir gün bile ihmal etmediğini söyleyip isyan etti. Marin'in gözyaşlarını tutamadığı o anlar dikkat çekti.

"BEN DE İNSANIM, EĞLENCEYE HASRET KALIYORUM"

Başbakan Marin, sosyal medyanın gündeminden düşmeyen videolarla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu. "Ben bir insanım" diyen Marin, "Krizin ortasında Ukrayna'yı ve sizleri düşünüyordum" diye devam etti.

Geçtiğimiz haftanın hayatının en kolay haftası olmadığını söyleyen Marin, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi ve ekonomik sorunlara rağmen eğlence ve neşe aradığını şöyle dile getirdi:

"Ben de insanım. Kara bulutların arasında yeri geliyor ben de eğlenceye, ışığa ve neşeye hasret kalıyorum."

"DERSİMİ ALACAĞIM"

Boş zamanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerin görevini kesintiye uğratmadığına dikkat çeken Marin şöyle konuştu:

"Bir gün bile işimi kaçırmadım. Tamamladığımı hiçbir görevim yok ve başbakan olarak bunu da ortada bırakmayacağım. Çünkü bunların hepsi gelip geçici, biz ise birlikte güçlü bir ülke kurmalıyız."

Marin, işini yaptığını ve dersini alacağını da sözlerine eklerken insanların boş zamanlarında değil, işi başındayken ne yaptığına baktığını umduğunu ifade etti.

Marin'in konuşması dinleyen kalabalık tarafından alkışlar eşliğinde sonlandı.

