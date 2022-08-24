HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gözünden yaşlar boşandı! Özel hayatıyla dünyanın konuştuğu Finlandiya Başbakanı Marin isyan etti

Gözünden yaşlar boşandı! Özel hayatıyla dünyanın konuştuğu Finlandiya Başbakanı Marin isyan etti

24.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ardı sıra sosyal medyaya sızan video ve fotoğraf kareleri nedeniyle tüm dünyanın konuştuğu Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ses getirecek açıklamalarda bulundu. Son olarak dünya liderlerine seslendiği başbakanlık konutunda iki arkadaşının üstsüz halde fotoğrafları ifşa olan Marin, yaşanan olaylara ve sosyal medyaya yansıyan karelere değinirken gözyaşlarını tutamadı, "Ben de insanım" dedi.

Gözünden yaşlar boşandı! Özel hayatıyla dünyanın konuştuğu Finlandiya Başbakanı Marin isyan etti

Finlandiya Başbakanı Marin harap düştü! Başbakanlık konutunda arkadaşlarının üstsüz halde öpüştüğü fotoğraflarla Marin bir kez daha dünya gündeminde yerini aldı. Söz konusu kareler nedeniyle özür dileyen Marin, işini bir gün bile ihmal etmediğini söyleyip isyan etti. Marin'in gözyaşlarını tutamadığı o anlar dikkat çekti.

Geçmişi peşini bırakmıyor! Dünyanın konuştuğu başbakanın başı bu kez de o fotoğrafla dertte...Geçmişi peşini bırakmıyor! Dünyanın konuştuğu başbakanın başı bu kez de o fotoğrafla dertte...

"BEN DE İNSANIM, EĞLENCEYE HASRET KALIYORUM"

Başbakan Marin, sosyal medyanın gündeminden düşmeyen videolarla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu. "Ben bir insanım" diyen Marin, "Krizin ortasında Ukrayna'yı ve sizleri düşünüyordum" diye devam etti.

Başlıksız-2

Geçtiğimiz haftanın hayatının en kolay haftası olmadığını söyleyen Marin, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi ve ekonomik sorunlara rağmen eğlence ve neşe aradığını şöyle dile getirdi:

"Ben de insanım. Kara bulutların arasında yeri geliyor ben de eğlenceye, ışığa ve neşeye hasret kalıyorum."

Başlıksız-3

"DERSİMİ ALACAĞIM"

Boş zamanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerin görevini kesintiye uğratmadığına dikkat çeken Marin şöyle konuştu:

"Bir gün bile işimi kaçırmadım. Tamamladığımı hiçbir görevim yok ve başbakan olarak bunu da ortada bırakmayacağım. Çünkü bunların hepsi gelip geçici, biz ise birlikte güçlü bir ülke kurmalıyız."

Marin, işini yaptığını ve dersini alacağını da sözlerine eklerken insanların boş zamanlarında değil, işi başındayken ne yaptığına baktığını umduğunu ifade etti.

Marin'in konuşması dinleyen kalabalık tarafından alkışlar eşliğinde sonlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Gündem olduSosyal medya bunu konuşuyor! Gündem oldu
Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtıHer satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı
Yaşadığı kabusu böyle anlattı: Üzerime ceset yağdıYaşadığı kabusu böyle anlattı: Üzerime ceset yağdı
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Sanna Marin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat

Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

İSKİ'nin çağrısı kafaları karıştırmıştı! Aşırı oranda arttı

İSKİ'nin çağrısı kafaları karıştırmıştı! Aşırı oranda arttı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.