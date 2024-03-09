Gözyaşları içinde sevgilisinin ihanetini ifşa etti! Takvim uygulamasına gün gün eklemiş... "Golf olarak eklemiş"

TikTok'ta 'carlymusleh' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisiyle ortak planlar yapabilmek için bir takvim uygulaması indirdiklerini söyledi. Ancak sevgilisinin ortak uygulamayı paylaşmak istememesi üzerine durumdan şüphelenen genç kadın erkek arkadaşının telefonunu kontrol ettiğinde kendisini aldattığını gördü. İhanete uğradığını TikTok hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan kadının gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı.

"SENİNLE AYNI TAKVİMİ PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

TikTok'ta sıklıkla takvim uygulamasını gördüğü için sevgilisi ve kendisine yüklemek istediğini söyleyen genç kadın, "Erkek arkadaşımı, paylaşılan takvim uygulamasında beni aldatırken yakaladım. 'Depolama alanım yok, seninle takvim paylaşmak istemiyorum' dedi. Haftalarca ikna edildikten sonra benimle anlaşmaya başladı ve tüm bu golf planlarını gördüm. 'Ne zamandan beri golf oynuyorsun?' diye sordum. Yeni başladığını söyledi" dedi.

Sevgilisinin bir anda ortaya çıkan golf aşkının kendisini şüphelendirdiğini dile getiren genç kadın, "Bu takvim meselesi kafama bir tohum ekti. Sevgilim uyurken telefonunu karıştırdım. Golf oynadığı günlerde başka biriyle görüşüyordu. Golf oynamak yerine benimle oynuyordu" diye konuştu.