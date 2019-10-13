GRAFİKLİ - Türk Konseyi liderleri Bakü'de toplanacak

Ana konusu, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Geliştirilmesi" olan Zirve kapsamında üye ülkelerin ekonomiden sorumlu bakanlarının katılımıyla yarın Türk Konseyi İş Forumu da yapılacak. Aynı gün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonunda Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı da gerçekleştirilecek.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakanı Pürli Agamuradov da toplantıda yer alacak.

Zirve'nin Türk Konseyinin kuruluş belgesi olan Nahçıvan Anlaşmasının 10. yıl dönümüne denk geldiği için özel bir nitelikte olacağını vurgulayan Amreyev, Özbekistan'in üye olmasıyla Türk Konseyinin genişlemesine şahit olduklarını ifade etti.

Belirli politik endişeler nedeniyle yıllardır Türk Konseyinin dışında bulunan Özbekistan'ın kuruma üye olma yönünde aldığı karar, Salı günü resmiyet kazanacak ve Özbekistan bu tarihten itibaren kurumun üyesi olacak.

Karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek amacıyla Türk Konseyine bağlı Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) Mayıs 2019'da kurulduğunu hatırlatan Amreyev, Bakü'deki zirvede Özbekistan ve Macaristan'ın da TTSO'ya katılacağını bildirdi.

Bakü Zirvesi'nin üye ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına ve Türk Konseyinin kurum rolünü daha pekiştireceğine inandığını vurgulayan Amreyev, şunları söyledi:

"Son 10 yılda kuruluş ve kurumsallaşma sürecini hayata geçirdik. Şimdi bu dönemin sona erdiğini gururla söyleyebiliriz. Artık yeni bir döneme geçiyoruz. Devlet başkanlarımız da Zirve'de Türk Konseyinin yeni dönemiyle ilgili konuşacaklar. Yeni dönem farklı olacak. Birçok alanda daha derin ilişkilerin kurulacağı, daha yakın iş birliğinin olacağı yeni bir dönem olacak. Bu zirvenin Türk Konseyi tarihi açısından çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum."

- Türk Konseyi

Türk devletleri arasındaki iş birliğinin çatı kuruluşu Türk Konseyi, 3 Ekim 2009'da Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Nahçıvan'da, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının katıldığı toplantıda imzalanan anlaşmayla kuruldu.

Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, akil insanlardan oluşan Aksakallar Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi ve merkezi İstanbul'da bulunan sekretaryadan oluşan Türk Konseyinin kurulmasından bu yana devlet başkanlarının katılımıyla 6 zirve düzenlendi.

