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Greta bu kez sert kayaya çarptı!

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Greta Thunberg’in İsveç’e evine dönerken bindiği trenden koridorda otururken bir fotoğraf atıp, ‘aşırı kalabalık’ yorumun yapması Alman demiryolu şirketini kızdırdı. Şirket, Greta’nın birinci sınıfta yolculuk ettiğini belirterek, “Ekibimizin seninle nasıl arkadaşça ilgilendiğinden de bahsetsen iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

Greta bu kez sert kayaya çarptı!

Seyahat ederken çevreye daha az zarar veren araçları tercih etmesiyle bilinen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in İtalya’nın Torino kentindeki bir protestonun ardından Noel’i kutlamak için ailesinin yanına İsveç’e dönerken yaptığı tren yolculuğu bu kez bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Twitter hesabından, trenin koridorunda yerde otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Greta, “Almanya içinde aşırı kalabalık trenlerle seyahat ediyorum. Ve nihayet eve dönüş yolundayım” diye yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Greta’nın bu tweetini alıntılayarak, Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn’ın (DB) rötar başta olmak üzere pek çok işleyiş sorunu olduğunu belirtti.

Şirket önce yaşanan sıkıntı nedeniyle özür dilediklerini ve hizmetlerini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek yanıt verdi.

Ancak daha sonra bu tweetini silen DB, bu kez tonunu belirgin bir şekilde sertleştirdi ve Greta’ya ‘birinci sınıfta’ yolculuk ettiğini hatırlattı.

Şirket, “Sevgili Greta. İklim krizine karşı mücadelede biz demiryollarını desteklediğin için teşekkür ederiz. Cumartesi günü bizimle seyahat ettiğin için mutluyuz… ama birinci sınıftaki koltuğunda ekibimiz tarafından nasıl arkadaşça ve ustaca ilgilenildiğinden de bahsetsen daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

DB, Greta Thunberg'in Kassel ve Hamburg şehirleri arasında birinci sınıfta seyahat ettiğini belirtti.

Kendilerini 'aşırı yolcu almakla' eleştirdiği sonucunu çıkaran şirketin aşırı tepki verdiğini belirten Greta, birinci sınıf iddiasına ise dört saatlik yolculukta sadece Göttingen şehrinden itibaren iki saat oturabildiğini söyleyerek yanıt verdi.

Greta, "Elbette problem değil zaten olduğunu da söylemedim. Aşırı kalabalık trenler önemli bir işaret, çünkü demiryoluna talebin fazla olduğu anlamına geliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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