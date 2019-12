Greta bu kez sert kayaya çarptı!

Seyahat ederken çevreye daha az zarar veren araçları tercih etmesiyle bilinen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in İtalya’nın Torino kentindeki bir protestonun ardından Noel’i kutlamak için ailesinin yanına İsveç’e dönerken yaptığı tren yolculuğu bu kez bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Twitter hesabından, trenin koridorunda yerde otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Greta, “Almanya içinde aşırı kalabalık trenlerle seyahat ediyorum. Ve nihayet eve dönüş yolundayım” diye yazdı.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o