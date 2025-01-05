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Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! Sistem değişiyor: Ret cevabı da alabilirsiniz...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.01.2025 09:24
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Avrupa'ya seyahat edecek olan gri ve yeşil pasaportluları şoke edecek bir karar geldi. Normal şartlarda vizeden muaf olan gri ve yeşil pasaport sahipleri Avrupa'ya yapacakları seyahatlerde artık ETIAS sistemine dahil edilecek. Ön kayıt ve onay süreci olmadan seyahat edilemeyecek ve girişlere ret cevabı gelmesi de muhtemel...

Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! Sistem değişiyor: Ret cevabı da alabilirsiniz...

Avrupa'ya seyahat edeceklere ek bir prosedür ve maliyet kalemi daha eklendi. Gri ve yeşil pasaportluları kapsayacak prosedür Türk vatandaşlarının Avrupa'ya girişini de zorlaştırmaya yönelik... Avrupa Birliği’nin (AB) Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025 yılının ilk yarısında uygulanmaya başlanacak.

SCHENGEN BÖLGESİ'Nİ KAPSAYACAK

Sistem, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein dahil olmak üzere Schengen Bölgesi’ne seyahat edecek yeşil ve gri pasaport sahiplerini kapsayacak. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Türk vatandaşlarının yoğun olarak ziyaret ettiği ülkeler de bu sisteme dahil.

ETIAS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

  • Kayıt ve ödeme zorunlu: Seyahatten önce, yolcular ETIAS sistemine kayıt yaptıracak ve 7 Euro ödeme yapacak. 18 yaş altı yolcular için ödeme gerekmeyecek.
  • Bilgi girişi: Pasaport, e-posta adresi ve ödeme bilgileri sisteme yüklenecek. Kişisel ve biyometrik veriler de sistemde yer alacak.
  • Hızlı sonuç: Başvuru, birkaç dakika ile 96 saat arasında sonuçlanacak. Ret cevabı alan yolcular, AB’ye giriş yapamayacak.

ETIAS yetkilendirmesi, seyahat izni olarak tanımlansa da Türk vatandaşları için fiilen bir tür vize niteliği taşıyor. Yetkilendirme süreci tamamlanmadan seyahat mümkün olmayacak.

SEYAHATTEN ÖNCE NE YAPMALI?

  • Sistem kaydı için erken başvuru öneriliyor.
  • Onay alınmadan seyahat planlanmamalı.
  • Red cevabı durumunda, 7 Euro’luk ödeme iade edilmeyecek.

AB yetkilileri, ETIAS’ın güvenlik ve seyahat düzenini artırmayı amaçladığını vurgulasa da Türk vatandaşları için süreç, ek bir prosedür ve maliyet anlamına geliyor.

Kaynak: EKOL TV

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği ab schengen vizesi
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