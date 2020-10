Grinin Elli Tonu’yla adını duyurmuştu! Elvis Presley’nin torunuyla aynı projede

Elvis Presley’in torunu Riley Keough ile Dakota Johnson Amerikalı yazar Bexy Cameron‘un anılarından oluşan Cult Following adlı eserinin uyarlamasında rol alacaklar.

Yazar ameron, Kaliforniya’da 1968’de The Family International adıyla kurulmuş ve Children of God olarak bilinen bir tarikatın eski üyesi.

Dakota Johnson, Fifty Shades serisi ile adını geniş çapta duyurmayı başardı. Johnson sonraki süreçte Suspiria, Bad Times at the El Royale, The Peanut Butter Falcon gibi önemli filmlerde rol aldı. Bu yıl The High Note filmi ile izleyicilerin karşısına çıkan Johnson, son olarak Maggie Gyllenhaal’ın The Lost Daughter filmi için kamera karşısına geçti.

Elvis Presley’nin torunu olan Riley Keough, The Girlfriend Experience dizisindeki rolüyle Altın Küre’ye aday gösterilmişti. Keough; Mad Max: Fury Road, American Honey, The House That Jack Built, Logan Lucky gibi filmlerdeki rolleriyle de dikkat çekmeyi başarmıştı.

Dizinin yönetmen, senarist gibi bilgileri ile çekimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.