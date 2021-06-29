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GTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı! Daha fazlası da var

29.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GTA 6 (Grand Theft Auto 6) hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir sızıntı kaynağı, Rockstar Games yapımı GTA 6'nın çıkış tarihinin düşündüğümüzden çok daha uzak olabileceğini öne sürdü. Ayrıca GTA VI'ya dair birçok ayrıntılı bilgi de paylaştı.

GTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı! Daha fazlası da var

GTA 6'nın çıkış tarihini öğrenmek için milyonlarca oyuncu bekleyişte. Üstelik oyun henüz resmileşmiş bile değil. Çünkü Rockstar Games oyuna dair bir açıklama yapmadı. Yani böyle bir oyun henüz ortada bile olmayabilir. Ancak oyuncuların inancı, GTA 6'nın geliştirildiğinden yana. Ortaya çıkan bazı sızıntılar da oyuncuların böyle düşünmesine imkan sağlıyor. Bu sızıntılardan sonuncusu ise GTA 6'nın çıkış tarihi de dahil olmak üzere oyunculara bazı bilgiler sunuyor.

İŞTE GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ

Battlefield ve Call of Duty gibi oyunlara dair yaptığı isabetli sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson, geçtiğimiz günlerde GTA 6'ya dair iddialarının yer aldığı bir video yayınladı. Videoda Henderson, kaynaklarına dayanarak GTA 6'nın 2024 ile 2025 yılları arasında çıkmayacağını tahmin ediyor. Yani GTA 6'nın çıkış tarihi düşündüğümüzden çok daha uzak gibi görünüyor.

GTA 6-1

Henderson'a göre bunun birkaç nedeni var. En önemlisi, görünüşe göre Rockstar Games'in son 15 ila 16 aydır yoğun bir şekilde "çalışanların rahatlığına" odaklanması. Şirketin herhangi bir gecikmeyi önlemek amacıyla çıkış tarihine ulaşacağından emin olana kadar oyunu duyurmak istemediği, ancak bunu, çalışanları çok uzun saatler çalıştırmadan yapmak istediği bildiriliyor. Henderson'ın söyleyecekleri bununla da sınırlı değil.

MODERN BİR VICE CITY OLABİLİR

GTA 6'nın yalnızca PS5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacağını iddia eden Henderson'a göre GTA 6, 80'lerde veya 90'larda geçmeyecek. Bunun yerine yeni GTA modern bir ortama sahip olacak. Böylece oyun, GTA Online'a uyum sağlayacak. Henderson ayrıca Vice City'nin bir süredir GTA 6'ya geleceğini iddia ediyor.

GTA 6'NIN KARAKTERLERİ HAKKINDA İPUCU

Buna ek olarak, sızıntı yapan kişi, GTA 6'da teknoloji ve bilgisayar korsanlığına odaklanan bir kadın karaktere sahip olacağını aktarıyor. Söylenenlerden yola çıkarsak bu karakter, bir hacker olabilir.

GTA 6'NIN HARİTASINDA DEĞİŞİM

GTA 6, değişmeyen bir haritaya sahip olmak yerine zamanla genişleyen bir haritaya sahip olacak gibi görünüyor. Yani sonradan çıkacak DLC ve güncellemeler ile oyunun haritası değişecek ve haritanın statik halinden eser kalmayacak.

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GTA 6 hakkındaki bu söylentileri oyuncuların dikkate almasında fayda var. Ancak bu ayrıntıların bazıları doğru olmayabilir veya doğru olsa dahi sonradan değişebilirler. Yakın bir zamanda ise Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz.

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