Gülben Ergen: Doların yükselişi, zamlar ve dahasına...

Döviz kuru, altın fiyatları ve piyasalar günlerdir gündemde. Doların artması sosyal medyanın da gündeminde. Son olarak bu konuda Gülben Ergen de bir paylaşımda bulundu.

Deprem sonrasında afet bölgelerindeki çabasıyla gündeme gelen şarkıcı Yasemşn Sakallıoğlu'nun oynadığı anları paylaşarak yaşananları ti'ye aldı.

Gülben Ergen paylaşımında "Doların yükselişiyle başlayan, okulların kapanması ve mezuniyet hazırlığımızla devam eden, konser tarihleri netleşirken repertuar, yeni kostümler, yeni reklam filmi, sahne konsepti, ekonomik kabus, zamlar ve dahasına bu muhteşem performans gülümsemeyi seçiyorum" dedi.

Gülben Ergen devamında ise "Gülümse başka çaresi yok" dedi.

