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  4. Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

12.10.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Gülben Ergen annesiyle birlikte "Bugün de en istediği yerdeyiz" diyerek Eyüp Sultan'a gitti. Başı örtülü pozunu duygusal sözlerle paylaşan Ergen kendisine gelen Dilan Polat yorumuna ise anlam veremedi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Gülben Ergen Dünya Kız Çocukları Günü'nü annesiyle geçirdiği anları paylaşarak kutladı. "Annemi bu hayatta en sevdiğine, Mekke’ye Medine’ye götürebildim çok şükür. Bugün de en istediği yerdeyiz Eyüp Sultan" diyen Ergen oradan bazı anları paylaştı.

Başı örtülü şekilde Eyüp Sultan'da annesiyle dua edip, dolaşan Ergen'e yorum yağdı.

DİLAN POLAT YORUMU

Şarkıcı gelen bir yoruma anlam veremedi ve sessiz de kalmadı. Bir takipçi Ergen'e Dilan Polat'a yapılan suçlamalara gönderme yaparak "Dilan Polat'la aranız iyi idi enerciiiii gönderip duruyordunuz" yazdı.

rete

Gülben Ergen bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Bu videoya bakıp bunu yazabilmek ne ağır bi ruh hali kim bilir" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen sosyal medya

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