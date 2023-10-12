Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Gülben Ergen Dünya Kız Çocukları Günü'nü annesiyle geçirdiği anları paylaşarak kutladı. "Annemi bu hayatta en sevdiğine, Mekke’ye Medine’ye götürebildim çok şükür. Bugün de en istediği yerdeyiz Eyüp Sultan" diyen Ergen oradan bazı anları paylaştı.

Başı örtülü şekilde Eyüp Sultan'da annesiyle dua edip, dolaşan Ergen'e yorum yağdı.

DİLAN POLAT YORUMU

Şarkıcı gelen bir yoruma anlam veremedi ve sessiz de kalmadı. Bir takipçi Ergen'e Dilan Polat'a yapılan suçlamalara gönderme yaparak "Dilan Polat'la aranız iyi idi enerciiiii gönderip duruyordunuz" yazdı.

Gülben Ergen bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Bu videoya bakıp bunu yazabilmek ne ağır bi ruh hali kim bilir" diyerek tepki gösterdi.



