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Gülbin Tosun'un Cumhur İttifakı çıkışı gündem yaratmıştı! AK Parti'den tepki geldi: Her koşulda kadın haklarını gözeten Erdoğan'a...

27.03.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Fox TV sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhur İttifakı'nda genişleme sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdiği mesajlarında "Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu? Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti'den Tosun'un bu sözlerine tepki geldi. Hamza Dağ, "FOX TV’ye göre PKK’nın siyasi uzantısına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebilirsiniz" dedi.

Gülbin Tosun'un Cumhur İttifakı çıkışı gündem yaratmıştı! AK Parti'den tepki geldi: Her koşulda kadın haklarını gözeten Erdoğan'a...

Seçimlere gidilirken Cumhur İttifakı peş peşe hamleler yaparak Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ittifak bünyesine kattı, HÜDA PAR ise seçimlere AK Parti listelerinden girecek. 2 parti de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini dile getirdi. YRP'nin 6284 sayılı kanunla ilgili mesajları kamuoyunda uzun süre tartışmalara yol açarken Fox TV haber sunucusu Gülbin Tosun'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

"CUMHUR İTTİFAKI SİZDEN OKUMANIZI, ÇALIŞMANIZI İSTEMİYOR"

Tosun, "Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum, onu anlatayım" diyerek Cumhur İttifakı'ndaki genişlemeye değinirken söyledi:

"Son katılımlarla aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı, çalışmanızı istemiyor. Bizzat cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ile eşinin üzerinden yaptığı uyarıyla, hatta daha birçok açıklamasında ortaya koymuştu. 'Okuma, çalışma, çocuk yap evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme.' Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu? Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"

"FOX TV'YE GÖRE ERDOĞAN'A OY VERMEMELİSİNİZ AMA..."

Bu sözleriyle gündem olan Tosun'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

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Tosun'un konuşmasını paylaşan Dağ, "FOX TV’ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK’nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Hamza Dağ Gülbin Tosun fox tv

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