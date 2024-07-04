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  4. Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle romantik yemekten paylaştı! "Ne güzel bir kadın"

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle romantik yemekten paylaştı! "Ne güzel bir kadın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.07.2024 13:36
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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin bir yıl önce İrem Uslu ile evlenmişti. Başarılı oyuncu eşiyle romantik akşam yemeğinden pozlarını paylaştı.

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle romantik yemekten paylaştı! "Ne güzel bir kadın"

MYNET-Yıllardır "Güldür Güldür Show"da boy gösteren ve "Mesut" karakteriyle tanınan Uğur Bilgin son dönemde özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Uğur Bilgin geçtiğimiz sene İrem Uslu ile evlenerek yaptığı düğünle de adından söz ettirmişti.

Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinde zaman zaman pozlarını paylaşan başarılı isim aşka geldi.

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Uğur Bilgin eşiyle romantik yemeğinden bir karesini paylaşınca gündem oldu. Mutlu çifte sosyal medyada beğeni yağdı.

Uğur Bilgin'in eşini görenler "Ne güzel bir kadın", "Eşiniz çok güzel", "Duru güzellik" yorumlarında bulundu.

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Uğur Bilgin, 24 Temmuz 1980 yılında Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu’na katıldı. Tiyatro üzerine eğitim görmek isteyen Uğur Bilgin, ailesi izin vermediği için okulu bitince 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu. Burada Onur Buldu'yla sınıf arkadaşıydı.

BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer alan oyuncu, aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol aldı. Bunun yanı sıra günlük yaşantıdaki her çeşit konuyu alarak komediye çeviren Güldür Güldür adlı Show programında da yer alan Uğur Bilgin; Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi oldukça başarılı isimlerle sahne aldı.

Express


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