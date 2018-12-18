Gülperi dizisinde Kadir'den şok itiraf! Gülperi 15. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 15. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şeyma ve Kadir’in boşandığı, Seyit ve Gülperi’nin konuşmalarını duyan Hasan’ın deliye döndüğü tanıtımda Bedriye, duyduğu sesle irkiliyor. Çalıştığı apartmana taşınan Kadir’e karşı sinirlerine hakim olamayan Gülperi, Kadir’in “Sana yakın olmak istiyorum!” sözleriyle neye uğradığını şaşırırken, Yakup Taşkın’ın tutuklanması dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Çocukların Gülperi’yi şoke eden sürprizlerinin ne olduğu ise merakla bekleniyor.

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 15. bölümünde Gülperi, Seyit’in teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, konuşulanları duyan Hasan’ın Seyit’e tepkisi çok büyük olur. Eyüp’ün geri dönüşü ise Taşkın ailesindeki bütün dengeleri değiştirir. Şeyma’yla boşanan Kadir, Artemis ve kendisine yeni bir hayat kurmak için çabalar. Kadir bir yandan Artemis’in bu süreçten etkilenmemesi için elinden geleni yaparken, bir yandan bir yandan da Gülperi’ye beklenmedik bir sürpriz yapar. Hasan, Bedriye’nin okulda başına gelenleri öğrenip kardeşinin sorununu çözmeye çalışırken, Bedriye babasının karşısına çıkmasıyla birlikte bambaşka bir ruh haline bürünür. Gülperi geçmişin bilinmezleriyle hiç beklemediği bir anda yüzlemek zorunda kalacaktır.

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

