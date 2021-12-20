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Gülşah Saraçoğlu'ndan kürklü poz

20.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kürk sevdiğini ve 50'ye yakın kürkü olduğunu söyleyen Gülşah Saraçoğlu, gerçek kürküyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülşah Saraçoğlu'ndan kürklü poz

'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılan Gülşah Saraçoğlu, kürk sevdiğini ve 50'ye yakın kürkü olduğunu söylemişti.

Ünlü modacı, canlı yayında; "Kürk seviyorum, orijinal kürk giyiyorum da. Birçok sanatçı arkadaşım da giyiyor ama söylemiyor. İşin perde arkasıyla ilgilenmiyorum. Tabii ki çok acı ama o konulara girmek istemiyorum. Herhalde 50'ye yakın kürküm vardır. Tepki de alıyorum. Paris'te, Milano'da, Amsterdam'da, New York'ta aklınıza gelebilecek her yerde giyiyorum ve bir şey olmadı" demişti.

Seyircilerden gelen "Et yemek vücudun ihtiyacı olabilir ama kürk yerine birçok kıyafet giyilebilir. Kürk giymek cinayettir" eleştirisine ünlü modacı, "O konulara girersek programın süresi yetmez. Bunu sanki dünyada sadece ben ve Bülent Ersoy yapıyormuş gibi olmamalı. Gidin Çorlu'ya deri fabrikaları orada" karşılığını vermişti.

KÜRKLÜ POZ

Gülşah Saraçoğlu'nun bu sözleri hayvanseverlerin tepkisin çekmişti ve ünlü isme tepki yağmıştı. Ancak gelen eleştirilere aldırmayan Saraçoğlu, dün sosyal medya hesabından gerçek kürküyle verdiği pozu yayınladı.

Siyah uzun çizmesini leopar desenli mini elbisesi ile tamamlayan 39 yaşındaki ünlü modacı, üzerine de kürkü giydi. Saraçoğlu'nun bu karesine birçok eleştiri geldi.

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Gülşah Saraçoğlu
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