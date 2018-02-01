Gülse Birsel Jet Sosyete'deki rolüyle şaşırtacak!

Türk televizyon tarihinin en komik, en sıcak ve renkli yapımlarından olan Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'dan sonra başarısını Aile Arasında filmi ile sürdüren Gülse Birsel televizyonlara Jet Sosyete ile geri dönüyor.

Modellikten sosyeteye...

Şubat’ta ekrana gelecek dizide, Gülse Birsel modellikten sosyeteye giriş yapan Gizem karakteri ile şimdiden konuşulmaya başladı. Her daim süslü ve frapan kıyafetleri, kendine has abartılı konuşma tarzı ile Gülse Birsel yine kahkaha fırtınası estirecek.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek, oyuncu kadroasunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un rol adığı Jet Sosyete, yakında Star’da başlayacak.

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