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Gülse Birsel Jet Sosyete ile Survivor ve Acun Ilıcalı'ya böyle meydan okudu! 'Görüyorum ve arttırıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 00:14 | Son Güncelleme

Gülse Birsel, yeni dizisi Jet Sosyete'yle reyting rekorları kıran Acun ılıcalı'ya esprili bir dille meydan okudu. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı Survivor paylaşımına Gülse Birsel, "Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!" dedi.

Gülse Birsel Jet Sosyete ile Survivor ve Acun Ilıcalı'ya böyle meydan okudu! 'Görüyorum ve arttırıyorum'

Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete ile Survivor arasında Pazar akşamları reyting savaşı yaşanıyordu. Acun Ilıcalı'nın bugün Twitter'dan yaptığı, 'Bu akşam olaylı Survivor var, bence kaçırmayın' paylaşımına Gülse Birsel'den ilginç bir yanıt geldi.

Ilıcalı'nın gönderisini alıntılayan Gülse Birsel , 'Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!' yorumunu yazdı.
gulse

REYTİNGLERDE JET SOSYETE VE SURVIVOR NASIL SONUÇ ALMIŞTI?
Survivor ve Jet Sosyete arasındaki geçen haftaki reyting mücadelesi ise Acun Ilıcalı'nın lehine sonuçlanmıştı. Total grubunda Survivor birinci olurken, Jet Sosyete ise 7. olmuştu. AB grubu reytinglerde ise Jet Sosyete, Survivor'ın ardından ikinci sırada yer almıştı.

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Gülse Birsel Acun Ilıcalı jet sosyete Survivor survivor 2018

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