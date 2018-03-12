Gülse Birsel Jet Sosyete ile Survivor ve Acun Ilıcalı'ya böyle meydan okudu! 'Görüyorum ve arttırıyorum'

Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete ile Survivor arasında Pazar akşamları reyting savaşı yaşanıyordu. Acun Ilıcalı'nın bugün Twitter'dan yaptığı, 'Bu akşam olaylı Survivor var, bence kaçırmayın' paylaşımına Gülse Birsel'den ilginç bir yanıt geldi.

Ilıcalı'nın gönderisini alıntılayan Gülse Birsel , 'Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!' yorumunu yazdı.



REYTİNGLERDE JET SOSYETE VE SURVIVOR NASIL SONUÇ ALMIŞTI?

Survivor ve Jet Sosyete arasındaki geçen haftaki reyting mücadelesi ise Acun Ilıcalı'nın lehine sonuçlanmıştı. Total grubunda Survivor birinci olurken, Jet Sosyete ise 7. olmuştu. AB grubu reytinglerde ise Jet Sosyete, Survivor'ın ardından ikinci sırada yer almıştı.